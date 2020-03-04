Минобороны РФ: посты Турции в Идлибе «срослись» с позициями боевиков

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, официальная Анкара не создала демилитаризованную зону в Идлибе, не выполнив тем самым свои обязательства. Турецкие наблюдательные посты, таким образом, срослись с укрепленными районами террористов, сообщили в российском военном ведомстве.

Конашенков сообщил, что спонтанные атаки и «артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим» происходят каждый день.

Военный также напомнил, что согласно договоренностям между Москвой и Анкарой, достигнутым в Сочи в 2018 году, турецкая сторона должна была создать нейтральную зону для вытеснения террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15–20 км.

Вместо этого за истекшие полтора года запрещенные в России террористические группировки вытеснили всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе. Параллельно с этим процессом Турция, нарушив международные права, перекинула ударную военную группировку, которая по численности сравнима с механизированной дивизией, рассказал представитель генштаба.

Он добавил, что подобные действия Турции «на Западе никто не замечает».