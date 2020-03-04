Московский кредитный банк впервые вошел в число сильнейших банковских брендов в мире

Московский кредитный банк (МКБ) впервые вошел в число сильнейших банковских брендов в мире по версии международной консалтинговой компании Brand Finance. Всего в исследование вошли восемь российских банков.



"На фоне экономической неопределенности впервые с финансового кризиса 2009 года совокупная ценность 500 крупнейших банковских брендов сократилась до 1,33 триллиона долларов США. Тем не менее, многие банковские бренды на развивающихся рынках демонстрируют устойчивые показатели", - отмечается в отчете Brand Finance.



Компания Brand Finance измеряет индекс силы бренда (BSI), а также оценивает относительную силу бренда на основе маркетинговых инвестиций, осведомленности, предпочтений и удовлетворенности персонала, корпоративной репутации. Сила бренда является решающим фактором ценности бренда.



"Как показывают результаты рейтинга помимо финансовых показателей и, несмотря на бурное развитие технологий, потребители всего мира выбирают банк не только как часть своей ежедневной инфраструктуры, но и как партнера и помощника. А значит - сила бренда также влияет на решение о сотрудничестве с банком, как и другие составляющие, например, ценовые. Для нашего банка огромная честь оказаться впервые в числе мировых банковских брендов", - отметила вице-президент дирекции по маркетингу и PR Виктория Пойгина.



МКБ фигурирует в ведущих международных финансовых рейтингах, таких как Forbes Global, Global Finance, Euromoney. В 2019 году МКБ стал единственным частным российским банком в рейтинге Forbes Global 2000, в который входят крупнейшие публичные компании мира.