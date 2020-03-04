Нефть без опеки

ОПЕК+ разваливается. По крайней мере пока – в преддверие очередного заседания и на фоне резкого падения цен на нефть – ее участники никак не могут договориться о том, как поддержать рынок нефти. Как сообщает «Интерфакс», Россия и Казахстан отказались поддержать рекомендацию сократить добычу нефти больше того уровня, который был установлен ранее.

Технический комитет, предваряющий основную встречу, намеченную на 5-6 марта, заседал больше 9 часов и принял резолюцию о необходимости убрать с рынка 0,6-1 млн баррелей ежедневных поставок, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

На встрече представители РФ и Казахстана выступили против, говорит источник «Интерфакса»: «Конечно, коронавирус — это проблема. Но никто не знает, до какой степени будет его влияние» и РФ требуется больше времени для полноценного понимания ситуации, приводит его слова агентство.

Между тем, на сокращении нефтедобычи на 1 млн баррелей в день настаивает Саудовская Аравия, ее поддерживают ближневосточные члены ОПЕК. По данным Reuters, королевство уже сократило собственный план отгрузки сырья на март на 500 тысяч баррелей в день и готово взять на себя 40% новой квоты по сокращению.

На самом деле говорить о решении еще рано — заседания не было, предупреждает эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко. Но, по ее словам, действительно есть шанс, что в этот раз России откажется сокращать добычу дальше. Тем не менее, важно понимать, что котировки на нефтяном рынке складываются не только из реальных баррелей, но и сильно реагируют на информацию.

Так, если перед вчерашней встречей цены на нефть марки Brent выросли примерно на 5,5%, то уже вчера на фоне неясных сигналов — 0,6 или 1 млн баррелей в сутки составит соглашение, будет ли в нем и дальше участвовать Россия, цены снова начали падать.



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Давать какие-либо прогнозы сейчас сложно, полагает Екатерина Грушевенко. С одной стороны, потенциальное сокращение добычи на 1 млн баррелей, это не мало и рынок должен на него среагировать. С другой стороны, снижение спроса на нефть и замедление экономики на фоне коронавируса выглядят сейчас более существенными факторами для рынка. В принципе, успехом сделки можно будет считать удержание цен на нефть на уровне 55 долларов за баррель во II квартале 2020 года.

Ситуация противоречива. Согласно январскому отчету ОПЕК, во втором полугодии 2019 года на рынке сложился дефицит нефти порядка 1% от размера баланса ежесуточного спроса – предложения (1 млн баррелей). По итогам первого полугодия 2020 года ожидается дефицит порядка 1%, по итогам второго — профицит в 0,7% от баланса.

На данный момент, как представляется, прямой макроэкономической необходимости корректировать добычу ОПЕК в ответ на предполагаемое ослабление реального спроса, нет, говорит аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Однако, отмечает он, проблема в том, что существуют трудно контролируемые нерыночные меры регуляторов в отдельных странах, способные искусственно ограничить спрос, поводом для которых является информация СМИ о распространении коронавируса.

Ситуация, по мнению аналитика, схожа с событиями 2014 – 2015 годов, когда падение товарных рынков сопровождалось широкомасштабным политико-административным давлением. Оно было оказано, по его мнению, и на производителей, и на операторов рынка сырья и деривативов на товарные активы. В этом контексте реакция ОПЕК+ представляется реакцией именно на риски искусственного характера, ответом на которые и явилось, собственно, создание самой этой структуры в 2016 году.

Базовый сценарий для рынка нефти на 2020 год остается прежним, говорит Александр Осин, хотя в ближайшие недели возможно продолжение снижения цен на нефть. Он прогнозирует повышение цен на нефть Brent по итогам 2020 года до 70 долларов и достижения нефтью более высоких ценовых уровней в середине года.