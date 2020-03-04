Цены на нефть слабо растут в ожидании мер против коронавируса

4 марта мировые цены на нефть показывают слабую положительную динамику на фоне ожиданий встречи ОПЕК+ в Вене 4-5 марта, передает Прайм. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться меры по стабилизации ситуации на рынке нефти, пошатнувшейся из-за распространения коронавируса. Уточняется, что в среднем котировки выросли на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.



Цены на нефть онлайн смотрите по этой ссылке

По состоянию на 7.51 по московскому времени цена фьючерсов на май смеси марки Brent выросла на 1,6%, составив $52,69 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются по $47,95 за баррель, прибавив 1,63%.

Все внимание инвесторов приковано к Вене, где сегодня начнется заседание ОПЕК+, от которого участники рынка ожидают мер по сокращению добычи нефти для стабилизации ситуации после резкого падения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса.

На решение альянса могут повлиять неясность сроков по восстановлению добычи в Ливии, а также степень снижения спроса из-за коронавируса, считают аналитики Barclays. Однако, по сообщению СМИ, комитет ОПЕК+ готов поддержать дополнительное сокращение общего объема добычи нефти странами альянса в разрыве от 600 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.