Пенсионный эффект

Пенсионная реформа только началась, а эффект от преобразований для отечественной казны уже есть. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство. По подсчетам специалистов НРА, в 2019 году российский бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд рублей. В 2020 году показатель достигнет уже 48 млрд рублей. По словам директора рейтингов финансовых институтов агентства Юрия Ногина, расчеты производились, исходя из средней величины пенсии (порядка 15,5 тыс. рублей в месяц) и периода средневзвешенной выплаты (3,5 месяца).

Издание также отмечает, что по итогам первых 9 месяцев 2019 года по данным Счетной палаты, численность пенсионеров по старости уменьшилась на 401,3 тыс. человек.

В пресс-службе Счетной палаты на запрос «Эксперт online» сообщили, что давать оценки экономического эффекта от повышения пенсионного возраста сейчас преждевременно: «Необходимо провести соответствующие расчеты. Счетная палата рассмотрит данный вопрос в августе, когда проведет анализ исполнения бюджета».

Между тем, в аналитическом отчете главного аудиторского органа страны по исполнению федерального бюджета и внебюджетных фондов за 2019 год указываются и размеры индексаций выплат. Так с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 7,05%. Средний размер страховой пенсии по старости в прошлом году вырос на 1 тысячу рублей. Работающим пенсионерам с 1 августа страховые пенсии увеличили в среднем на 185 рублей. Иными словами, пенсионеров стало меньше. Но оставшиеся стали получать чуть больше.

Не в инфляции дело

«Проблемой является не индексация пенсии по инфляции или чуть выше. Проблема в снижении соотношения пенсий и зарплат», — поясняет заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Как ранее заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, были годы, когда соотношение среднего размера страховой пенсии по старости к средней зарплате составляло 35-37%. Однако затем показатель скатился до 30%. Одна из ключевых задач ППВ (повышения пенсионного возраста) — остановить и обратить этот процесс. Кудрин говорил о выходе на показатель в 40%.

По данным Росстата средняя номинальная зарплата в стране в 2019 году выросла на 7,5% до 47,468 тыс. рублей. В декабре прошлого года начисленная заработная плата работников организаций по РФ в среднем составила 62,239 тыс. рублей.

По оценке Юрия Горлина, без повышения пенсионного возраста соотношение средней пенсии по старости неработающих пенсионеров к средней зарплате снизилось бы с 33,5% в 2018 году до 29% в 2030 и до 23-24% к 2050 году

А что же с экономией?

Сокращение количества пенсионеров, безусловно приведет к тому, что освободятся немалые деньги. Только вот сэкономленными их назвать нельзя.

«Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить ускоренный рост пенсий в период, как минимум, 2019-2024 года, это определено в законе. Но ускоренный рост пенсий потребует не только всей “экономии” от повышения — около 2 трлн рублей за весь период, но и увеличения бюджетных трансфертов. По нашей оценке, около 500-600 млрд рублей за эти пять лет», — отмечает Юрий Горлин.

Кроме того, около 80-100 млрд рублей уйдет на реализацию мер по смягчению последствий повышения пенсионного возраста. Речь идет о программах переобучения граждан предпенсионного возраста, повышению пособий по безработице.

Кстати, именно рост безработицы упоминался еще до запуска ППВ как один из основных потенциальных рисков. Однако пока он остается лишь в разряде потенциальных: по последним данным Росстата в январе 2020 года в России было 3,482 млн безработных, или 4,7% экономически активного населения. По сравнению с январем 2018 года показатель снизился на 5%.

Повышение не вечно

Впрочем, есть и другие риски. Не такие близкие, но вполне реальные. С ростом экономики разрыв между зарплатами и пенсиями снова начнет увеличиваться, а прикладывать ППВ к больному месту до бесконечности не получится: есть все-таки и предел людских возможностей. Так что нужно искать другие пути, расширять инструментарий. В ряде стран, столкнувшихся с аналогичными проблемами, прибегают также к повышению стажа. Но что еще?

«У нас есть табу на повышение пенсий за счет страховых взносов. Более того, имеются намерения их понизить. С одной стороны, это хорошо — снижается нагрузка на бизнес. Но с другой, если рассматривать пенсию как институт общественного договора, если пенсия становится неприемлемо низкой по отношению к зарплате, то обеспечение приемлемого уровня пенсий должно осуществляться не только за счет повышения пенсионного возраста и стажа, но и за счет ставки взносов, тогда работники и бизнес в большей мере делились бы доходами с пенсионерами», — добавляет Юрий Горлин.

Софинансирование — отличный вариант. Но, увы, не российский. Как отметили Юрий Горлин и его коллега Виктор Ляшок в своей работе «Повышение пенсионного возраста: пейзаж после...», если в ряде стран к государственным пенсиям прилагаются накопления корпоративных и частных систем, у нас одни этого делать не могут, другие — не хотят. Большинство работодателей, как отмечают эксперты, в дополнительных отчислениях в счет пенсий сотрудников не заинтересованы. А работники позволить себе «откладывать на старость» в нужном объеме зачастую не могут.

«У подавляющей части самих работников просто нет финансовых возможностей для того, чтобы на постоянной основе в течение десятилетий отчислять 5–10% от своей зарплаты на пенсионные накопления (около 70% получают зарплату ниже средней по РФ). У той же крайне незначительной части работников, которым доходы позволяют делать накопления, имеются более привлекательные инструменты, чем те, что предлагают сегодняшние НПФ», — отмечается в докладе.

В качестве одного из вариантов рассматривают так называемый «Гарантированный пенсионный план». Однако эксперты уже подсчитали, что продукт смогут себе позволить граждане с месячным доходом в 45-50 тысяч рублей на человека в семье. То есть, инструмент снова получается не «народный». Так что поиски, по всей видимости, придется продолжить.