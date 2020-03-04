Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Ранее украинские сообщили, что СМИ президент Украины Владимир Зеленский предложил членам фракции «Слуга народа» назначить премьер-министром страны Дениса Шмыгаля вместо действующего главы правительства.
Сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, в повестку дня внесен вопрос вопроса по Кабинету министров.