Прогноз погоды: нынешняя весна в ближайший месяц сумеет удивить еще больше

Погода в Москве и московской области

По прогнозу погоды, в Москве средние многолетние значения температуры воздуха в марте, это примерно плюс 2 градуса днем и около минус 6 — ночью. Понятно, что все это очень в среднем, в начале месяца одно, в конце — другое, но в любом случае, такие значения, даже превышенные на градус-два, совсем не похожи на то, какую погоду москвичи наблюдают за окном и ощущают кожей, выходя в эти дни на улицу порой даже в футболках.

Впрочем, погода в Москве может еще показать свой характер. Пока ближайший прогноз подтверждает куда более аномальную, чем прогнозируемый по всей Европейской территории, температуру воздуха в Москве.

Жителей столицы в ночь с 4 на 5 марта ждут не минус 6, а плюс 2-4 градуса, днем — плюс 8-10. Что, кстати, заметно ниже обещанных синоптиками ранее на этот день плюс 13-ти. Признак возвращения к нормальной (см. выше) и привычной погоде? Если да, то — не слишком выразительный. Без осадков, и это делает ближайшие два дня в Москве почти что курортом.

А вот на курортах зимнего типа, на подмосковных горнолыжных трассах, где еще в минувшие выходные катались, пять подряд плюсовых ночей способны убрать снег со склонов совсем, говорят знатоки. По прогнозу синоптиков так и будет. С начала недели погода уже ночью уйдет в «плюс». Такой прогноз погоды обещает по Дмитрову, в районе которого сосредоточены известные горнолыжные трассы, температуры минус 1 градус только рано утром 10 марта. До этого температура ночью в этом районе будет доходить и до плюс 7 — 7 марта.

В Москве, возвращаясь из Подмосковья, дневные 8-10 градусов тепла будут и 6, и 7 марта, и только теперь на 8-е синоптики обещают до 12 градусов выше ноля. Такоя теплая погода простоит еще пару дней, и все это будет под небольшой кратковременный дождь.

Погода в Санкт-Петербурге

Северная столица порадует горожан стабильностью температур и тем, что 6 и 10 марта им обещано солнце. Здесь это особенно умеют ценить. Плюс 5 — плюс 6 градусов, 10 марта до 7 градусов тепла. Ночи — ближайшая, на 5 марта, плюс 3, затем они станут холоднее (0 градусов 6 числа) и плюс 1-2 градуса в следующие три ночи. Когда солнца не будет, а это не только ночью, но и днем, кроме указанных радостных исключений, петербуржцы могут радоваться умеренности осадков. Впрочем, там люди готовы к любой погоде (см. фото).

Погода в Европейской части

Для жителей Европейской части России синоптики преподнесли очередной сюрприз. Необычное, даже после необычно теплой зимы, начало весны на Европейской территории страны обещает чуть ли не превращения марта в апрель, тем более, что по первым дням месяца это уже факт. Но не тут-то было. Согласно сегодняшнему прогнозу погоды аномалий температуры и осадков на 1 месяц от Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в европейской России ожидается на уровне, всего лишь на 1-2 градуса Цельсия выше средних многолетних значений. Осадки при этом на большей части территории – около нормы, которая будет, правда, превышена на севере.

Погода в Сибири

Россия за пределами столиц погода все больше и больше стремится войти в норму. В Сибирь, обещает Гидрометцентр, вернется зима. «Мощный циклон пройдет по северу Сибири со снегом и похолоданием в предпраздничные дни», говорится в прогнозе. Осадки будут и на юге Сибири, температура здесь также понизится.

Еще марта здесь перекрывались абсолютные максимумы температуры: Кызыл-Озек — плюс 13,7 (9,4 градуса в 2001 году), Новосибирске — 5,2 градуса (3,9° в 2005-м), Томске — плюс 5,3 градуса (плюс 2,3 в 2002-м.).

Но с побережье Карского моря идет циклон. Согласно прогнозу погоды, 6 марта в Новосибирской области ночью при прояснениях до минус 20 градусов, днем минус 7 — минус 12. В Томской области днем минус 5-10, а ночью и до минус 20.

В центре Красноярского края 5 марта еще оттепель, до плюс 3 градусов, а 6 марта уже 3-8 градусов ниже нуля, ветер с порывами до 15-20 м/с. На юге края 5 марта ожидается до плюс 5°, а 6 марта уже около 0.

5 марта в тыловой части циклона, на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа снег, метель и ветер 18-23 м/с 4 марта мороз здесь был умеренным, но 5 и 6 марта заметно похолодает. Погода на Ямале: 6 марта ночью минус 23-28 градусов, днем минус 13-18.