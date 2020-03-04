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Просто подари

Москва, 04.03.2020
Вечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и женщину, которая получила долгожданный подарок. Специально к Международному женскому дню «РР» узнал о сокровенных желаниях представительниц прекрасного пола и составил эту подборку. Осталось только выбрать!
#Hi-END
  • Просто подари

предоставлено пресс-службой

Сумки Pinko Love Puff

Итальянский бренд в очередной раз покоряет девушек всего мира весенней женственностью своих моделей. Мягкость и объем — отличительные черты новой сумки из вселенной Pinko Love Bag. Легкая как облако, Pinko Love Puff идеально вписывается в любой гардероб. С одной стороны, модель ультрагладкая, словно поверхность воздушного шарика, а с другой — мягкая, словно морская пена. Графический стеганый рисунок украшает Love Puff как в классической версии, неподвластной времени, так и в более смелых вариантах — с дерзкими полосками и аппликациями из различных фигурок.

Модель украшена культовым логотипом с двумя птичками. А блестящая металлическая отделка пряжки Love и цепочки сочетается с матовым и глянцевым эффектом черной, пудрово-розовой и красной кожи.

Сумки Furla 1927

furla1927_scrossbody23_baaj_tejusembossedcalfleath.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой
furla1927_scrossbody23_baqi_rombitexturedraffiafab.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой
furlacodemdome_bzy6_catenaarcoprintsaffianotexture.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Сумки Furla 1927 представили во время Миланской недели моды в сентябре, и они уже успели зарекомендовать себя как «новая классика». Теперь, в сезоне весна-лето 2020, модели представлены в новых формах: клатч, сумка через плечо и сумка-седло в мягких пастельных тонах.

Форма богатого арочного логотипа Furla подсказана аркой здания Fondazione Furla в Болонье, которое символизирует безупречный итальянский стиль. В новом исполнении — в виде гладкого металлического орнамента — логотип также остается абсолютно узнаваемым.

Дизайнеры бренда украсили некоторые модели сумок флористичными принтами и цветовыми блоками. А также создали особенную модель специальной коллекции весна-лето — сумка-мини через плечо. И это тот самый подарок, которого она так хочет.

Braun Silk-épil 9 Beauty Set

silk-epil-9-beauty-set-2000x2000.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Это настоящий iPhone в мире эпиляторов: он помогает добиться безупречного результата при каждом использовании.

Многофункциональность Braun Silk-épil 9 Beauty Set достигается за счет различных насадок. Специальная щеточка идеально подходит для мягкого пилинга: она предотвращает появление вросших волос и заметно улучшает внешний вид кожи. Насадка для глубокого массажа значительно улучшает циркуляцию крови, а бритвенная насадка подходит для удаления волосков даже в самых чувствительных зонах. Световой сигнал встроенной технологии SensoSmart подскажет, что вы слишком сильно давите на кожу.

Также в комплект входит щеточка для ухода за лицом Braun FaceSpa с насадкой для точечного удаления волос. Она деликатно удаляет макияж и загрязнения, мягко отшелушивает и совершенствует кожу. И так каждый день.

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