Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

Российский президент Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране, как «не критическую», передает ТАСС.

«Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации», - заявил российский глава в ходе совещании с членами правительства. Он также попросил чиновников наладить работу по информированию населения о происходящем в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в Москве выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Больным оказался мужчина, который накануне прибыл из Милана. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести. Наряду с этим были госпитализированы 24 человека, которые контактировали с ним непосредственно после прибытия из Италии. Также еще 80 человек находятся на карантине. Позже врачи рассказали, что по результатам анализов ни у кого из них заболевание не выявлено.

Напомним, о вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря 2019 года из сообщения китайского правительства в ВОЗ. В настоящее время насчитывается более 90 тыс. заболевших коронавирусом в мире. Больше всего инфицированных находится в Китае, Южной Корее, Италии и Иране.



Будет полезно запомнить, что среди основных симптомов заболевания коронавирусом медики называют сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать и без этих симптомов.



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