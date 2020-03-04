Путин сообщил, что его волнует «стагнация доходов» россиян

Российский президент Владимир Путин сообщил в ходе интервью ТАСС, что его, как главу государства, беспокоит стагнация реальных доходов граждан.

Однако данная проблема не решается быстро, но и граждане России не могут «ждать годами».

Сложную ситуацию с доходами населения Владимир Путин объяснил падением цен на энергоносители, от чьей зависимости невозможно избавиться «щелчком пальцев».

«Я это прекрасно понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать... способов много», - заявил Путин в ходе интервью.

Он подтвердил, что экономика России постепенно отходит от зависимости от продажи нефти и газа, потому что доля ненефтегазовых доходов растет. Однако сразу решить эту проблему невозможно, добавил президент.

Ранее сообщалось о росте реальных располагаемых расходов россиян на 0,1% впервые за последние пять лет. В Минэкономики сообщили, что росту предшествовало падение доходов, которое началось в 2014 году.