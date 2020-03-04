Россия ввела запрет на экспорт медицинских масок

Российское правительство выпустило постановление по запрету вывоза из страны медицинских масок, бинтов и других медизделий, пишет РИА «Новости». Соответствующее постановление публикуется на сайте Белого дома.

В перечень запрещенной к вывозу из страны до 1 июня продукции вошли маски, бинты, марля, вата, особо прочные бахилы, дезинфицирующие и противовирусные средства, перчатки, костюмы химической защиты, противочумные костюмы, респираторы, защитные очки, медицинские халаты.

В документе уточняется, что исключением из данных правил является вывоз из страны данных изделий в целях оказания гуманитарной помощи и для личного пользования российских граждан.

Напомним, правительство Китая объявило в конце 2019 года о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в мегаполисе Ухань. ВОЗ признал заболевание чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На сегодня в мире насчитывается почти 91 тыс. заболевших, более 46 тыс. больных излечились. Ранее сообщалось, что в Москве выявлен один заболевший коронавирусом россиянин, который накануне прибыл из Италии.

Среди основных симптомов заболевания коронавирусом медики называют сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать и без этих симптомов.

Карта онлайн коронавируса в мире и в Китае: gisanddata.maps.arcgis.com







