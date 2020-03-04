Рынок продолжает медленное восстановление

Нефть прекратила стремительное падение, но индексы показывают разнонаправленную динамику. Так индекс Мосбиржи поднялся на +0,24% до 2828,01 пунктов, а РТС сбавил на -0,72% до 1348,19 пунктов. Нефть Brent более-менее стабильна - 52,17 долларов за баррель (по состоянию на 19:12 мск). Российская валюта на этом фоне немного ослабла – 66,18 рублей за доллар.



Несмотря на сообщения о потере 10$ млрд нефтедобывающими стран на фоне коронавируса, акции российских компаний растут. Так, «префы» «Сургутнефтегаза» прибавили +4,22%, «Роснефть» (+2,45%), «Лукойл» (+2,19%) и «САФМАР» (+2,35%). В плюсе также «Полиметалл» (+3,33%) и «РусГидро» (+1,97%).



На фоне новостей о принятии в первом чтении пакета документов по продаже ЦБ пакета «Сбербанка» Правительству РФ акции банка пошли вниз (-0,57%). Теряют также «Россети» (-2,62%), «ФСК ЕЭС» (-2,58%), «АФК Система» (-2,75%) и «Яндекс» (-2,53%).