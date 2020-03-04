Сбербанк потерял статус сильнейшего банковского бренда

По версии Brand Finance, Сбербанк потерял лидерскую позицию в списке сильнейших банковских брендов мира, пишет Прайм. При этом российский банк сохранил за собой 20 позицию в списке самых дорогих банковских брендов.

Уточняется, что максимальный показатель индекса силы бренда составляет 100 пунктов.

Сбербанк в прошлом году снизился по данному показателю с 93,1 пункта до 91,6 пункта.

Место Сбербанка занял индонезийский BCA, который поднялся со второй строчки рейтинга, стал лидером. Ему присвоен высший рейтинг бренда на уровне ААА+, а его индекс за год вырос с 91 пункта до 91,6 пункта. По данным из доклада Brand Finance, в первой сотне списка только BCA и Сбербанк обладают высшим уровнем рейтинга бренда.

В документе отмечается, что в 2019 году стоимость бренда Сбербанка составила $13,233 миллиарда, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Данный показатель позволил сохранить Сбербанку 20-е место в рейтинге самых дорогих банковских брендов.



Цены на акции Сбербанка онлайн на сегодня смотрите по этой ссылке