В Кремле рассказали, как защищают президента от коронавируса

Для защиты российского президента от коронавируса «все необходимое делается», в частности принимаются обыкновенные превентивные гигиенические меры, рассказал пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Представитель Кремля отметил, что к таким же мерам могут прибегать и россияне.

«Речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане России», - рассказал Песков в ответ на просьбу журналиста рассказать, как обеспечивается защита президента от коронавируса.

Напомним, 3 марта подтвердилась информация о заражении коронавирусной инфекцией россиянина, который вернулся накануне из Италии. В штабе по борьбе с распространением коронавируса в России заявили, что состояние пациента удовлетворительное и болезнь протекает в легкой форме. Вслед за выявлением заболевшего, был определен круг лиц, которые контактировали с мужчиной. В этой связи госпитализировано 24 человека, которые с ним общались непосредственно, еще 80 человек находятся на карантине. 4 марта стало известно, что по результатам анализов у всех контактировавших с больным, коронавирус не выявлен.