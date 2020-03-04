В Норвегии резко увеличилось число заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки число инфицированных новым коронавирусом в Норвегии выросло на 23 человека, пишут СМИ Норвегии, ссылаясь на данные Института общественного здравоохранения королевства. Таким образом, в стране насчитывается 56 человек заболевших новым вирусом, что для такой небольшой страны является внушительной цифрой, заявляют представители здравоохранения страны.

«Коронавирус подтвержден у 56 человек в Норвегии. 23 человека заразились со вчерашнего дня 3 марта», - приводит телекомпания TV2 сообщение главы Института общественного здравоохранения Лины Волд. Она подчеркнула, что все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии и проходят терапию на карантине в домашних условиях.

Напомним, ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения. На сегодня, 4 марта, случаи заражения зафиксированы в 72 странах, в том числе трое заболевших выявлены в России.