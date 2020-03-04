Зеленский выбрал кандидатуру нового премьера Украины

По информации украинских СМИ президент Украины Владимир Зеленский предложил членам фракции «Слуга народа» назначить премьер-министром страны Дениса Шмыгаля вместо действующего главы правительства Алексея Гончарука.

Денис Шмыгаль с 4 февраля 2020 года занимает должность вице-премьера, министра развития общин и территорий. До этого назначения Шмыгаль руководил Ивано-Франковской областью.

Ранее Зеленский направил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать 4 марта внеочередное заседание парламента, с включением в повестку дня заседания вопроса по Кабинету министров.

Зеленский подтвердил журналистам слухи о возможной сменен премьера и сказал что проводит собеседования с разными политиками на руководящие должности в Кабмине.

Согласно результату социологического исследования, проведенного «Центром Разумкова» с 13 по 20 февраля 2020 года, правительству доверяют 28% опрошенных, а не доверяют 64,5% респондентов.