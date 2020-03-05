Череповец: Как уйти от монозависимости

– У нас в городе много инженерных и промышленных профессий. И мы сейчас занимаемся ранним профориентирование детей. Находимся между будущей специальностью и партой, – говорит Денис Башаров, директор ООО НПП «Цикрон», в прошлом году он запустил детский инженерный центр «iClub».

Вспоминает, что когда сам был студентом, дети шли учиться, куда родители скажут или просто за компанию как все. В итоге в начале 2000-х получилось много условных юристов, экономистов, которые большую часть учебы прошли мимо. Учились тому, чем заниматься даже не планировали и не стали. Потеряли деньги и время.

Но если бы они чуть раньше получили какие-то ориентиры, то могли бы эффективнее потратить свои ресурсы. Поэтому Денис Башаров и решил организовать в Череповце инженерный клуб.

– Это важно сегодня. Вы не подумайте, что мы переоцениваем свои усилия, но если такой подход будет и в других сферах, то лет через 15-20 мы можем получить более точно ориентированное поколение, – говорит он. – Мы пошли неклассической схемой. Обычно крупное предприятие готовит под себя специалистов и их ориентирует. У нас же наоборот: сначала учебный центр, потом запустим предприятие. Изначально была задача вывести проект на экономическую самостоятельность. Мы осознавали, что есть огромные риски, поэтому обратились в агентство городского развития.

Туда Денис пришел с готовой идеей. Он примерно понимал, на какую аудиторию рассчитан проект и как его можно продвинуть. Но полной уверенности не было.

Агентство помогло уточнить целевую аудиторию инженерного клуба и сформулировать посыл – как подать информацию. Определило способ экономного, но эффективного распространения рекламы. По сути, в АГР указали метод, по которому клуб продолжил работать.

– Они организовывали встречи со СМИ, распространяли о нас информацию. Откорректировали нашу группу «ВКонтакте». Консультировали по бухучету и режиму налогообложения. И это были не пустые разговоры, а именно, как действовать.

Благодаря сотрудничеству с агентством инженерный клуб смог набрать к себе аудиторию необходимую для старта. Сейчас 120 детей изучают здесь 3D-моделирование, проектируют дроны. При запуске проекта удалось избежать ошибок, которые, признается Денис, были бы допущены без участия агентства.

Бизнес и безработица

Агентство создали мэрия города и компания «Северсталь», которая владеет градообразующим предприятием – Череповецким металлургическим комбинатом. Цель была показать новые возможности попавшим под сокращение сотрудникам. Их начали обучать.

Агентство Городского Развития

Для этого разработали образовательные программы для начинающих и действующих предпринимателей. Сегодня также действуют программы повышения квалификации.

– Сейчас у нас в малом и среднем бизнесе занято более 45 тысяч человек, - говорит Ирина Асонкова, руководитель отдела по маркетингу и сопровождению АГР. – Основной наш актив – это «Северсталь». Раньше там работал каждый третий череповчанин и было около 50 тысяч человек. Сейчас же их всего 20. То есть остальная часть ушла в малый и средний бизнес. Они либо заняты в сфере МСП либо создали свое дело. Это ключевой эффект нашей работы.

В 99-м малого и среднего предпринимательства практически не было, этот сегмент только зарождался. Но сейчас, как говорит Асонкова, в Череповце около 20 тысяч субъектов МСП. Причем это все разные сферы экономической деятельности.

Работа агентства также повлияла на снижение уровня безработицы, о чем говорит начальница управления экономической политики череповецкой мэрии Татьяна Титова.

– У нас сейчас безработица составляет 0,6% – минимальный уровень. Раньше он был в районе 4%. Это говорит о том, что у нас успешно работают не только промышленные предприятия, но развивается малый и средний бизнес.

– Когда мы только начинали, - говорит Ирина Асонкова, - не было инфраструктуры поддержки, которая сейчас уже создана на федеральном уровне. И нужно было завоевать этот кредит доверия, чтобы в нас поверила наша клиентская база – малый и средний бизнес.

– И как удалось

– Объясняли на действующих примерах, что все реально и работает.

Об эффективности работы агентства говорит и то, что в 2017 году опыт Череповца перенял Норильск. Там аналогичную структуру создала компания «Норникель» и городская администрация.

Взаимодействие бизнеса

В 2010 году агентство запустило Электронную бизнес кооперацию. За счет нее предприятия дополняют друг друга.

– Процесс начал выстраиваться, когда малый и средний бизнес за круглым столом заявил, что не может получить заказы от такого крупного предприятия, как металлургический комбинат. И тогда «Северсталь» стала открыто публиковать свои заказы, и малый бизнес начал активно встраиваться. Стал исполнителем этих услуг, - объяснила Ирина Асонкова.

В прошлом году ресурс был модернизирован. И теперь, когда предприятия вносят свои данные, то сразу понимают, чем они могут быть полезны другим.

Например, если человек занимается поставкой веревок, то на него выходят только те, кто связан с этим направлением или сферой, которая влияет на его направление. Заходя на эту платформу, предприниматели понимают, что найдут там либо исполнителя, либо заказчика.

– То есть это все завязано на «Северстали». А если человек, например, открывает кафе, как он может быть полезен заводу, какие получит заказы?

– У нас много МСП и они дополняют друг друга. Это пользователи, это клиенты тоже и в разных сферах они взаимодействуют, - говорит Ирина Асонкова. – Тот же сотрудник «Северстали» будет эффективнее работать, если будет качественно организован досуг, устроены дети, когда он спокойно может получать медуслуги. То есть качество жизни влияет на сотрудника и влияет на производительность. Такая философия.

Проблемы и помощь для социальных предпринимателей

В 2014 голу агентство открыло Центр социальных инноваций, где бизнес получает господдержку. С того времени в Череповце выросло число социальных предпринимателей с 30 до 500 человек.

Необходимые лицензии и субсидии можно, конечно, получить и без помощи агентства. Однако времени уйдет на это больше и мало кто хочет возиться с бумагами.

Агентство Городского Развития

– У нас предприниматели, особенно, относящиеся к социальным – люди творческие – не всегда могут сами заполнить все документы. Кто-то желает все это сам, но это единичные случаи, - пояснила Татьяна Титова, начальник управления экономической политики череповецкой мэрии.

По ее словам, пакет документов это 200-300 листов. Нужно собрать всю финансовую отчетность, сколько оплатили налогов и так далее. Затем правильно внести эти цифры в таблицы технико-экономического обоснования, например, если нужно получить субсидию.

– Я к ним часто обращаюсь по разным вопросам. Они оказывают юридические консультации и бухгалтерские. Для меня, как социального предпринимателя, все эти услуги бесплатны, - рассказала Лилия Корюкина директор арт-кафе и частного детского сада «Дворик бродячей кошки». – Если нужно решить, например, земельный вопрос, они помогают решать. Они оказывают организационную помощь: конкретно объяснят, куда нужно идти, к кому обратиться.

Мэрия четвертый годы выдает социальным предпринимателям субсидии на возмещение затрат. Первые два года размер компенсаций был до 500 тысяч рублей, в прошлом году – до 1,5 миллиона. За счет этих денег бизнес моет возместить затраты, например, на покупку помещений или техники.

– То есть это не кредит, который нужно возвращать. Они предоставляют пакет документов по произведенным затратам. В среднем по прошлому году у нас на одного заявителя было миллион 100 тысяч. Софинансирование идет из трех бюджетов: федерального, областного и городского – добавила Татьяна Титова, начальник управления экономической политики череповецкой мэрии.

Развитие социального бизнеса

Социальный бизнес малорентабелен. И если в отдельных регионах ситуация лучше, то в целом по стране им занимается чуть больше 1% предпринимателей. Руководитель отдела по маркетингу и сопровождению череповецкого Агентства городского развития Ирина Асонкова назвала ТОП-3 проблем, с которыми сталкивается бизнес этого сектора.

– Во-первых, помещения. Они должны подходить под критерии, под лицензию, если это, например, учреждение дополнительного образования. Приходится им либо дотошно искать подходящий объект, либо строить новый.

Детский инженерный центр «iClub»

– Во-вторых, поддержка стартапов, финансирование. Программ сейчас много, но их доступность оставляет желать лучшего. Стартапам приходится рассчитывать на себя или на потребительские кредиты, которые достигают порой 30%.

– И третья проблема – низкая информированность. Незнание со стороны бизнеса, какие доступные механизмы существуют. Бизнес осторожно подходит к формам финансовой поддержки.

Но по мнению Ирины Асонковой, положение должно улучшиться. Отчасти из-за того, что в июле прошлого года понятие «социальный предприниматель» было закреплено в Федеральный закон о малом и среднем предпринимательстве № 209-ФЗ. Такие изменения позволят бизнесу получать больше господдержки.

В свою очередь, агентство городского развития открыло школу предпринимательства с социальным уклоном.

– Мы смотрим, куда подходит деятельность предприятия, затем коробочно выдаем, что им нужно сделать для открытия, - рассказала Ирина Асонкова.

– К вам приходят уже с готовой идеей?

– Не всегда. У нас есть интенсив «Бизнес зарядка». Там мы генерируем бизнес идеи, которые могут быть актуальны для нашего города. То есть мы помогаем создавать такие бизнесы, которые полезны для территории. И в рамках этой школы отбираем пул идей, которые дальше прорабатываем: что сделать для их реализации? Если соцпредприниматели хотят получить госзаказ на обслуживание целевой аудитории, мы объясняем, какой пакет документов нужно собрать, чтобы они соответствовали критериям, которые выдвигаются в рамках реестра.

– Но вы говорите про тех, кто и так собирается заниматься социальным бизнесом. А других привлекаете?

– Да, в рамках пропаганды. Мы говорим о том, как улучшится качество жизни. И они сами идут от потребности. В нашем городе, к примеру, недостаточно хоккейных коробок, спортивной индустрии. Население формирует услугу - бизнес подстраивается.

Уход от монозависимости

Бизнес Череповца также поддерживает Фонд развития моногородов. На выделенные 800 миллионов рублей здесь создали индустриальный парк со всей инфраструктурой. Рабочие места получили 300 человек.

– Мы соучастники Фонда, - объясняет Ирина Асонкова. – Прямых инструментов влияния на уход от монозависимости у нас нет, но к нам направляют все программы, которые влияют на развитие деловой среды. И мы уже тестируем их.

Агентство Городского Развития

Благодаря содействию агентства, Череповец вошел в список моногородов, которые получили возможность давать особые налоговые преференции для бизнеса – 0% на прибыль, на землю, имущественный налог.

– Мы смотрим, что делается в других регионах и предлагаем законодательные инициативы, которые будут стимулировать развитие предпринимательства.

Мы продвигаем эти темы. Готовим пакеты документов, чтобы именно наш город получил такие преференции.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта "Бизнес и Общество"

Центра развития филантропии "Сопричастность" и журнала "Русский репортер" при поддержке Фонда президентских грантов.