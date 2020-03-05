Доходность облигаций рухнула, стоило только чихнуть

Федеральная резервная система США во вторник приняла решение о снижении базовой ставки на 0,5 процентного пункта. Это решение спровоцировало спрос на облигационном рынке – в первую очередь, на американские бумаги, хотя интерес инвесторов наблюдался и к облигациям других развитых стран. В результате доходности бумаг резко обвалились до исторических минимумов.

Что касается собственно американских гособлиаций, то, пишет Finmarket, доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 1%, причем снижение длилось десятые торги подряд, что является рекордом. В ходе торгов в среду доходность бумаг находилась в районе 1,004% годовых.

В свою очередь, доходность 10-летних госбумаг Великобритании упала до 0,335% годовых. Котировки этих бондов растут 12-й день подряд, что также является рекордом. Bloomberg пишет об уверенности трейдеров в снижении базовой ставки Банка Англии на его ближайшем заседании 26 марта, и скорее всего —сразу на 0,5 п.п. Гособлигации стран еврозоны также торгуются у рекордных минимумов. В частности, доходность бумаг Германии упала до минус 0,64% годовых.

Решение ФРС о снижении ставки вызвало обвал доходности гособлигаций, так как рынкам стало понятно: США оценивают угрозу эпидемии коронавируса крайне серьезно, объясняет, в свою очередь, аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев. Ведь плановое заседание ФРС должно было состояться скоро, однако его не стали дожидаться. На самом деле мировые регуляторы имеют крайне ограниченный набор инструментов для поддержания экономики. На фоне очень высокого уровня закредитованности мировой экономики и населения снижение ставок вряд ли сможет решить все накопившиеся проблемы реального сектора.

Глобальная экономика и так накопила много проблем, а эпидемия коронавируса просто подтолкнула всю систему к кризису, полагает аналитик. C 2008 года долг нефинансового негосударственного сектора в мире вырос в полтора раза: с 80 трлн до 120 трлн долларов. Даже относительно небольшие потери могут стать причиной волны банкротств отдельных компаний и отраслей. Кроме того, вливание денежных средств центробанками (как это делает сейчас Китая и Япония, чтобы минимизировать последствия эпидемии коронавируса в экономике) просто создают отсрочку во времени для очередного краха финансовой системы.

Если до конца второго квартала будет создана вакцина или эпидемия коронавируса значительно пойдет на спад, это может стать толчком для роста рынков, уверен Илья Григорьев. Но пока таких перспектив нет, а значит, последствия для экономики мира с каждым днем становятся все более негативными. Поэтому все меры регуляторов можно расценивать только как временные: рост облигаций возможен, но за ним обязательно последует обвал.

На фоне замедления мировой экономики, остановки производств, разрушения производственных цепочек фондовый рынок не может расти бесконечно – ситуация на биржах и так сильно отличается от ситуации в реальной экономики. Снижение ставок регуляторами – единственная мера, которую банки могут противопоставить глобальной рецессии. Но сейчас этого уже недостаточно – нужны экстраординарные скоординированные действия всех крупнейших экономик мира, уверен Илья Григорьев. Если такие меры не будут придуманы и предложены в самое ближайшее время, в 2020 году мы станем свидетелями начала нового финансового кризиса.

В еще меньшей степени связывает ситуацию на облигационном рынке непосредственно с решением ФРС аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Распространено мнение, что причиной нынешних низких ставок стали агрессивные монетарные стимулы после глобального финансового кризиса. Однако экономисты МВФ еще в 2014 году показали, что реальные процентные ставки снижаются с 1980-х годов и причины подобного движения кроются не только в денежно-кредитной политики. Процентные ставки по долгосрочным облигациям в меньшей степени зависят от монетарной политики и в большей — от спроса на безопасные активы, говорить он.

Главными виновниками снижения реальных процентных ставок последних 40 лет стали рост сбережений в развивающихся странах, повышение спроса на безопасные активы и падение инвестиций в развитых странах, констатирует Ален Сабитов. Накопления в развивающих странах выросли вследствие бурного экономического подъема от глобализации, что к тому же и сформировало спрос на безопасные активы, так как многие страны обзавелись большими накопленными резервами. Китай, к примеру, почти 10 последних лет был главным держателем американского долга. Одним из видных сторонников такой теории можно назвать бывшего главу ФРС Бена Бернанке.

И этот фактор спроса на безопасность особенно заметен сейчас, когда доходность казначейских облигаций США обновляет исторические минимумы на фоне самого большого с 2008 года падения S&P500 на прошлой неделе, отмечает аналитик.