Вход/Регистрация Подписка

Доходность облигаций рухнула, стоило только чихнуть

Москва, 05.03.2020
Доходности гособлигаций развитых стран обновляют исторические минимумы из-за снижения Федеральной резервной системой базовой ставки.
#Финансы
#облигации
#Экономика США
#Мировая экономика
#Коронавирус
#Экономика
  • Доходность облигаций рухнула, стоило только чихнуть

Глава ФРС США Джером Пауэлл

AP/TASS Автор: Patrick Semansky

Федеральная резервная система США во вторник приняла решение о снижении базовой ставки на 0,5 процентного пункта. Это решение спровоцировало спрос на облигационном рынке – в первую очередь, на американские бумаги, хотя интерес инвесторов наблюдался и к облигациям других развитых стран. В результате доходности бумаг резко обвалились до исторических минимумов. 

Что касается собственно американских гособлиаций, то, пишет Finmarket, доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 1%, причем снижение длилось десятые торги подряд, что является рекордом. В ходе торгов в среду доходность бумаг находилась в районе 1,004% годовых.

В свою очередь, доходность 10-летних госбумаг Великобритании упала до 0,335% годовых. Котировки этих бондов растут 12-й день подряд, что также является рекордом. Bloomberg пишет об уверенности трейдеров в снижении базовой ставки Банка Англии на его ближайшем заседании 26 марта, и скорее всего —сразу на 0,5 п.п. Гособлигации стран еврозоны также торгуются у рекордных минимумов. В частности, доходность бумаг Германии упала до минус 0,64% годовых.

Решение ФРС о снижении ставки вызвало обвал доходности гособлигаций, так как рынкам стало понятно: США оценивают угрозу эпидемии коронавируса крайне серьезно, объясняет, в свою очередь, аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев. Ведь плановое заседание ФРС должно было состояться скоро, однако его не стали дожидаться. На самом деле мировые регуляторы имеют крайне ограниченный набор инструментов для поддержания экономики. На фоне очень высокого уровня закредитованности мировой экономики и населения снижение ставок вряд ли сможет решить все накопившиеся проблемы реального сектора.

Глобальная экономика и так накопила много проблем, а эпидемия коронавируса просто подтолкнула всю систему к кризису, полагает аналитик. C 2008 года долг нефинансового негосударственного сектора в мире вырос в полтора раза: с 80 трлн до 120 трлн долларов. Даже относительно небольшие потери могут стать причиной волны банкротств отдельных компаний и отраслей. Кроме того, вливание денежных средств центробанками (как это делает сейчас Китая и Япония, чтобы минимизировать последствия эпидемии коронавируса в экономике) просто создают отсрочку во времени для очередного краха финансовой системы.

Если до конца второго квартала будет создана вакцина или эпидемия коронавируса значительно пойдет на спад, это может стать толчком для роста рынков, уверен Илья Григорьев. Но пока таких перспектив нет, а значит, последствия для экономики мира с каждым днем становятся все более негативными. Поэтому все меры регуляторов можно расценивать только как временные: рост облигаций возможен, но за ним обязательно последует обвал.

На фоне замедления мировой экономики, остановки производств, разрушения производственных цепочек фондовый рынок не может расти бесконечно – ситуация на биржах и так сильно отличается от ситуации в реальной экономики. Снижение ставок регуляторами – единственная мера, которую банки могут противопоставить глобальной рецессии. Но сейчас этого уже недостаточно – нужны экстраординарные скоординированные действия всех крупнейших экономик мира, уверен Илья Григорьев. Если такие меры не будут придуманы и предложены в самое ближайшее время, в 2020 году мы станем свидетелями начала нового финансового кризиса.

В еще меньшей степени связывает ситуацию на облигационном рынке непосредственно с решением ФРС аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Распространено мнение, что причиной нынешних низких ставок стали агрессивные монетарные стимулы после глобального финансового кризиса. Однако экономисты МВФ еще в 2014 году показали, что реальные процентные ставки снижаются с 1980-х годов и причины подобного движения кроются не только в денежно-кредитной политики.  Процентные ставки по долгосрочным облигациям в меньшей степени зависят от монетарной политики и в большей — от спроса на безопасные активы, говорить он.

Главными виновниками снижения реальных процентных ставок последних 40 лет стали рост сбережений в развивающихся странах, повышение спроса на безопасные активы и падение инвестиций в развитых странах, констатирует Ален Сабитов. Накопления в развивающих странах выросли вследствие бурного экономического подъема от глобализации, что к тому же и сформировало спрос на безопасные активы, так как многие страны обзавелись большими накопленными резервами. Китай, к примеру, почти 10 последних лет был главным держателем американского долга. Одним из видных сторонников такой теории можно назвать бывшего главу ФРС Бена Бернанке.

И этот фактор спроса на безопасность особенно заметен сейчас, когда доходность казначейских облигаций США обновляет исторические минимумы на фоне самого большого с 2008 года падения S&P500 на прошлой неделе, отмечает аналитик.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Политическое наследие «Мубарака Великого»
      Спустя десятилетие после свержения президента Хосни Мубарака, Египет вернулся к его стратегии «управляемой диктатуры»
    2. Что делать инвесторам, вошедшим в рынок на подъеме
      Бурный приток мелких инвесторов на российский фондовый рынок остановился из-за падения акций из-за коронавируса. Неопытные «физики», несомненно, потеряли, но ситуация для них и в целом не столь плоха, говорят аналитики
    3. Пенсионный эффект
      По подсчетам специалистов НРА, в 2019 году российский бюджет сэкономил на пенсионных выплатах 21,5 млрд рублей. Одновременно на 184 рубля выросла страховая пенсия по старости. Выигрыши для казны и для людей скромные, правда, вся экономия предназначена на повышение пенсий
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама