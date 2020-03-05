Первый кризис, который неизвестно, как лечить

Долларовая вакцина

Международный валютный фонд заявил о том, что запускает программу помощи на 50 млрд долларов, направленную на поддержку стран с низким уровнем дохода и формирующимся рынком в условиях глобальной борьбы с эпидемией коронавируса. Как отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, дополнительное финансирование должно поддержать не только системы здравоохранения тех, кто претендует на финансирование от фонда, но и их экономику.

Например, могут быть открыты льготные кредитные линии для небольших предприятий, созданы отдельные фонды оплаты труда для работников, отправленных в вынужденные отпуска.

Днем ранее о подобной программе помощи сообщил и Всемирный банк. Его президент Дэвид Мэлпасс анонсировал пакет срочной помощи в размере 12 млрд долларов. При этом в организации не исключают, что могут потребоваться еще большие ресурсы и выразили готовность вносить коррективы по мере необходимости.

Азиатские рынки 5 марта позитивно отреагировали на заявление МВФ. Торги на всех площадках АТР открылись ростом ключевых индексов. Реакция вполне логична, ведь основной ущерб придется на страны региона.

«Помимо серьезных угроз для жизни людей, вспышка коронавируса несет в себе серьезные риски для мировой экономики», — заявил Мухиса Китуи, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По подсчетам ее экспертов, потери от вспышки коронавируса могут привести к сокращению глобального экспорта на 50 млрд долларов. В первую очередь под удар попадут производители автомобилей и коммуникационного оборудования, точных приборов.

Евросоюзу это обойдется в 15,6 млрд долл., США — в 5,8 млрд, Японии — в 5,2 млрд, Южной Корее — в 3,8 млрд, Тайваню — в 2,6 млрд, Вьетнаму — в 2,3 млрд. В топ-15 вошли также Сингапур, Великобритания, Мексика, Швейцария, Малайзия, Таиланд, Канада, Турция, Индия и Индонезия.

В ЮНКТАД отмечают, что поскольку Китай стал ключевым производственным центром для многих глобальных бизнес-процессов, замедление экономики в Поднебесной будет иметь последствия для любой страны, в зависимости от того, насколько ее компании зависят от китайских поставщиков.

«Любое замедление производства в одной части мира будет иметь волновые последствия для экономической активности во всем мире из-за региональных и глобальных цепочек наращивания стоимости», — прогнозирует Мухис Китуи.

Все тратят и тратят

Между тем, многие страны несут потери не только за счет торговли: борьба с самим вирусом обходится недешево. Так сам Китай потратил уже, по самым скромным подсчетам, 15-16 млрд долл., ЕС пока выделил 230 млн евро.

В США, где зафиксировано в десятки раз меньше заболевших, чем в Европе, тоже проводят долларовую профилактику: Палата представителей уже утвердила выделение 8,3 млрд долларов. Решение было принято практически единогласно. Осталось утвердить законопроект в сенате и направить на подпись президенту. Ранее Трамп уже заявил, что Белый дом просил у законодателей гораздо более скромную сумму, 2,5 млрд, однако от дополнительных денег не откажется.

Кроме того, в ситуацию решил вмешаться Федрезерв США, который экстренно понизил ключевую ставку на 0,5%. Вслед за американским регулятором аналогичный шаг сделал и гонконгский, пояснив, что в первую очередь намерен поддержать таким образом местных кредиторов и потребительский сектор.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что вспышка коронавируса создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков. Она отметила, что регулятор готов принять надлежащие меры соразмерно основным рискам.

Да что регуляторы и правительства! Деньги на борьбу с неведомой заразой, которая уже явилась как минимум в 80 стран мира, выделяют частные компании, благотворительные фонды, бизнесмены, актеры. И даже религиозные организации. Так в Южной Корее небольшая христианская секта Синчхончжи пожертвовала на борьбу с эпидемией 12 млрд вон (10,1 млн долларов).

Но главный вопрос остается не решенным: помогут ли все эти денежные прививки остановить распространение вируса и спасут ли мировую экономику от надвигающегося кризиса?

Игра на опережение

Во время мирового финансового кризиса 2008 года МВФ также пришла на помощь ряду стран, приняв решение о поддержке новых ассигнований SDR на 250 млрд долларов, напоминает аналитик компании «Иволга Капитал» Илья Григорьев. Тогда эта мера действительно помогла развивающимся странам гасить большие государственные долги, образовавшиеся в ходе спасения собственной экономики. Может быть, подобная схема повторится. Не исключено также, что на этот раз финансирование будет выделяться через особые кредитные линии или по отдельным договоренностям. Вариантов немало. Дело в другом.

Эпидемия — не финансовый кризис. Сказать, когда и с какими потерями она завершится, не берется пока никто. Да и о текущих потерях пока тоже мало что известно. И получается, что как глобальные финансовые организации, так и регуляторы отдельных стран, буквально закидывают огонь купюрами, а пожарники еще даже не выехали.

«Эти организации и центробанки сейчас играют на опережение. Во время предыдущих кризисов они точно знали, что уже возникшие потери покрываются теми средствами, что они выделяют. Но сколько понадобится сейчас, никому не известно. Однако они вынуждены поддерживать перегретый рынок, поэтому им приходится сделать этот шаг», — поясняет Григорьев, отметив, что регуляторы и мегарегуляторы все-таки в первую очередь поддались давлению своих правительств. Хотя, по идее, они должны реагировать последними, когда негативный эффект уже очевиден.

Такая ситуация несет дополнительные риски: эффекты непонятны и нынешние вливания могут оказаться бесполезными. Кроме того, и сами эти меры постепенно становятся неэффективными. «По ряду показателей мы можем видеть, что такие действия центральных банков, как снижения ставок, увеличение ликвидности, или, как на американском рынке, предложения на межбанке РЕПО, они уже не несут того эффекта, который должен быть в теории», — поясняет Григорьев.

А когда волки, о которых так громко кричали, действительно придут, может оказаться так, что ответить им будет, по сути, нечем: все инструменты уже использовали раньше времени и против реальной угрозы они могут просто не сработать.