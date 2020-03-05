Эксперты рассказали о грядущем кризисе туристического рынка

К новому кризису туристическую отрасль могут подтолкнуть политическое противостояние России и Турции, а также вспышка коронавируса, пишет газета «Коммерсантъ».



По прогнозам аналитиков отрасли, в текущем году российские туроператоры потеряют от 30 до 50% запланированного дохода. Многие компании обанкротятся.



С трудностями столкнутся и авиаперевозчики, которые уже ощутили на себе падение спроса на зарубежные авиаперелеты на 30%

Знакомый с ситуацией источник рассказал изданию, что из проданных в Италию 100 тыс. туров на общую сумму 4,3 млрд руб. с вылетами в период с марта до конца лета, уже отменена пятая часть. Уточняется, что речь идет о турах на март, апрель и майские праздники.

Еще одним фактором, который способствует кризису в туротрасли, является обострение российско-турецких отношений. Начиная с 28 февраля в Турцию стали бронировать на 35% меньше, по сравнению с предыдущей неделей. В отрасли прогнозируют спад поездок в Турцию из России на 50%, пишет СМИ.



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