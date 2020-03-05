«Возвращение из ада»

Меня зовут Тайгер Йе. Я живу в Ухани и изучаю японский. Моя школа находится в радиусе 5 км от теперь уже печально известного на весь мир рынка морепродуктов (где, как известно, зародился коронавирус). Теперь мне становится немного страшно, что все это время я находился рядом с очагом эпидемии и был так беспечен. Понятия не имею, как заразился. Всегда ем в одном и том же гонконгском ресторане рядом с школой. Из-за холода мало гулял, и, так как сильно уставал после занятий, всегда сразу шел домой. Когда начался семестр, я остался с родителями, а не в общежитии.

17 января я почувствовал боль в мышцах. Возможно, была температура, но небольшая, потому что я ее даже не измерил. Для облегчения мышечной боли пришлось принять несколько обычных таблеток, так как я был уверен, что это лишь простуда. Теперь понимаю, что, возможно, упустил лучшее время для лечения, поскольку на ранних стадиях вирус не способен справиться с антивирусными препаратами. И только через несколько дней я стал носить маску, так как увидел, что все вокруг их используют.

Болезнь и карантин

К 21 января боли в мышцах усилились. Я не смог заниматься в школе и позвонил папе, который убедил меня немедленно пойти домой. В тот вечер я наконец измерил температуру и обнаружил умеренную лихорадку. Моя мама сказала, что если мне вечером не станет лучше, мы отправимся лечиться. К 11 часам вечера лихорадка не спала, и я поехал в больницу Тунцзи.

Лечебница буквально кишела пациентами. Однако я не был этим напуган: ведь Тунцзи - одна из лучших больниц в Ухани и тут всегда людно. А вот по-настоящему меня напугали доктора в необычных костюмах, которые я раньше видел только в фильмах о химической атаке. «Происходит что-то очень плохое и необычное», – подумал я.

Чтобы избежать очередей, я отправился в Уханьскую легочную больницу, и это оказалось правильным решением. Там не было ни одного пациента. У меня сразу взяли анализы на кровь и сделали компьютерную томографию грудной клетки. Результаты КТ показали пятнистые тени в нижней части легких. На тот момент мне еще не поставили диагноз, но панические мысли о коронавирусе уже не покидали меня. Я начал принимать капсулы, прописанные в больнице.

В Ухани был объявлен карантин, и папа запер меня дома. Благодаря фильмам об эпидемиях я знал, что, вероятно, нужно обильно запастись едой, поэтому мы закупили кучу лапши быстрого приготовления. Кстати, в супермаркете было полно еды; единственное, что там отсутствовало - это дезинфицирующие средства.

Мне повезло, что мой папа работает в фармацевтической компании, а мама окончила курсы при медуниверситете. Родители помогли мне грамотно справиться с ситуацией. Итак, я заперся в комнате 22 января. У меня есть собственная ванная, так что это было довольно удобно. Готовила для меня бабушка, она приносила еду всегда в маске. Кроме того, мы всей семьей использовали одноразовую посуду и потом спокойно ее выкидывали.

«Худшее время»

25 января у меня появился сухой кашель с небольшой мокротой. Результаты исследования показали, что инфекция распространяется по всем легким. Врач поставил капельницу, но лекарства оставил прежними. Тогда же он сказал, что есть подозрение на коронавирус, но только экспертная комиссия и специальный тест может это подтвердить.

Через сутки мне стало очень трудно вставать, и я буквально дрожал от холода. Температура зашкаливала. Тело сотрясалось от кашля. Жутко болели живот и спина. Этот , с 21 по 26 января, был худшим временем моей жизни.

Мне нужна была духовная поддержка. От отчаяния я посмотрел мое любимое аниме-шоу и, увидев нормальную, счастливую жизнь на экране, подумал, что, возможно, умру. У героини сериала были большие трудности, но она справилась с ними и преуспела в карьере. Тут я совсем загрустил. Видите ли, в середине февраля я собирался лететь в Японию, на концерт певицы Аяки Охаси, которую очень люблю. Я был на ее сольнике в прошлом году и сразу же решил, что тоже хочу сделать карьеру певца. Удивительно, но во время лихорадки мне дважды снилась встреча с моей музой. Мысль об Аяки была поворотной в моей болезни. Я понял, что просто обязан выздороветь, потому что очень хочу увидеть ее еще раз. «Лекарства должна помочь», – твердил я себе.

28 января лихорадка стала спадать, а повторное обследование показало, что оба легких приходят в норму. Врачи решили, что я имею право пройти тест на коронавирус. Итак, мне стало лучше, но пришла другая боль.

Вирус распространяется

У моего старшего брата 29 сентября начался жар и кашель. В его легких тоже обнаружили пятна. В тот же день поднялась температура у бабушки. Одновременно пришли положительные результаты моего теста. Теперь я был официально подтвержденным «короновирусным» больным. Это дало некоторые преимущества: пять дней бесплатного лекарства против ВИЧ (оказывается, они помогают бороться с коронавирусом). Моя семья тоже стала принимать их.

Бабушка температурила 4 дня, ей не делали тест, но, принимая мои лекарства, она выкарабкалась сама. Надо ли говорить, как я радовался, когда 7 февраля результаты на вирус дали отрицательный результат, и меня объявили выздоровевшим. Я чувствовал себя так, будто вернулся из ада. Но все-таки, если бы не Аяки Охаси, то все могло бы закончиться гораздо хуже.

Перевод Ефросиньи Арзумановой



Онлайн карта коронавируса и его распространения в мире здесь: gisanddata.maps.arcgis.com