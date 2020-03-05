Коронавирус угрожает Италии и Франции рецессией

Эпидемия коронавируса COVID-19 добралась до Европы и угрожает столкнуть вторую и третью экономики Евросоюза – Францию и Италию в рецессию. О надвигающихся на Париж и Рим крупных неприятностях предупреждают министры финансов стран-членов Евросоюза.

«Чем дольше продлится эпидемия и чем шире она распространится по континенту, тем сильнее будет ее воздействие на финансовые рынки,- подчеркивается в пояснительной записке Еврокомиссии, составленной для министров финансов европейских государств.- Дефицит ликвидности в компаниях может спровоцировать каскадные эффекты, которые остановят производство, усилятся и расползутся по финансовым рынкам».

Министры финансов стран-членов ЕС провели телефонную конференцию на следующий день после такой же «телефонной встречи» министров финансов стран-членов G7, на которой обсуждалась координация борьбы с коронавирусом. Первыми начали действовать Соединенные Штаты – Федеральная резервная система, главный американский банк, удивила всех снижением учетной ставки сразу на 0,5%.

«Мы скоординируем наши действия и будем готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения существенного роста и против дальнейшей материализации рисков,- подчеркнул министр финансов Португалии Марио Сентено, который председательствует в так называемой Еврогруппе, состоящей из министров стран еврозоны.- Мы готовы предпринять дальнейшие действия, в том числе и фискальные, где понадобится, для поддержки роста».

По прогнозам, экономика еврозоны в этом году прибавит всего лишь 0,8%. На данный момент наибольший риск существует для экономик Франции и Италии, которые могут сползти в техническую рецессию, что означает отсутствие роста два квартала подряд. И у Франции, и у Италии рост исчез уже в конце прошлого года. Первый квартал этого года из-за коронавируса будет, естественно, еще хуже. Так что избежать рецессии, пусть и технической, будет крайне трудно.

Сильнее всего эпидемия коронавируса COVID-19 в еврозоне затронет транспорт и турсектор. Большие убытки несут также торговля, культура, индустрия развлечений и торговля недвижимостью.

Итальянская экономика, резко затормозившая в 2019 году, в этом году окажется в еще более тяжелом положении. Конечно, в этом виноват коронавирус, проникший на континент через Апеннины.

«По лучшему сценарию мы ждем в 2020 году в Италии нулевой рост,- рассказывает главный экономист Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Лоуренс Бун.- В первом квартале он будет отрицательным, а затем начнет медленно восстанавливаться».

В прошлом году экономика Италии прибавила всего лишь 0,3%, самый низкий рост после 2014 года, когда рост ВВП вообще был нулевым.

Дела у объединенной Европы в целом идут неважно по причине брексита и протекционистских угроз президента Трампа. Однако Италия, третья экономика еврозоны, все равно ухитрилась сильно отстать от темпов роста экономики союза, составивших 1,2%.

Такое состояние итальянской экономики во многом объясняется ее сильной ориентированностью на экспорт. Естественно, «экспортные» страны особенно сильно страдают от больших торговых войн. К торговой войне между Китаем и США, больно ударившей по экономике Италии, следует прибавить политическую неопределенность на полуострове, где за год прошли двое выборов, и общее замедление развития европейской экономики. Особенно, неприятные последствия для континента, конечно, имеет значительное замедление темпов развития экономики Германии.

Конечно, не все так плохо, имеются в Италии и отдельные обнадеживающие новости. Например, правительству Джузеппе Конте удалось в прошлом году снизить дефицит бюджета с 2,2% в 2018 году до 1,6%. Однако отношение долга к ВВП остался на прежнем уровне – 134,8%, что значительно выше «разрешенных» в ЕС 60%.

Итальянские власти, ожидавшие в 2020 году постепенного улучшения ситуации как с ростом экономики, так и с долгом, конечно, могут сейчас сетовать, причем, вполне справедливо, на форс-мажорные обстоятельства в виде коронавируса. Положение с эпидемией CJVID-19 в Италии сейчас самое тяжелое в Европе: по состоянию на 5 марта число погибших от коронавируса COVID-2019 в Италии достигло 107 человек, еще 2706 человек заразились этим заболеванием.

Не внушает оптимизма и то, что хуже всего ситуация с вирусом в промышленно развитых Ломбардии и Венето на севере страны, дающих почти треть ВВП Италии (30%). Достаточно сказать, что в 11 северных городах действует жесткий карантин.

До появления эпидемии правительство Конте прогнозировало рост экономики в 2020 году на уровне 0,6%. Прогноз Еврокомиссии был несколько ниже – 0,5%. Однако COVID-19, разорвавший цепи поставок и особенно сильно затронувший турсектор, внес во все прогнозы очень существенные коррективы. Естественно, в сторону понижения. Повсюду закрываются ярмарки, отменяются конференции, массовые мероприятия и спортивные состязания, итальянцам очень настоятельно советуют работать дистанционно, не покидая дома.

«После резкого снижения в четвертом квартале прошлого года ВВП Италии коронавирус сделал практически неизбежным новый спад в первые три месяца текущего года, что автоматически приведет к рецессии»,- объясняет эксперт Oxford Economics Никола Нобиль.

Бизнес умоляет правительство о помощи. Министр экономики Италии Роберто Гуальтьери объявил о программе помощи бизнесу в размере 3,6 млрд евро, что эквивалентно 0,2% ВВП страны, чтобы помочь экономике пережить трудные времена.