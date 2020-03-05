Киев требует от ЕС ввести новые санкции против России

Украина обратилась с призывом к Евросоюзу ввести против РФ новые санкции из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре 2019 года, пишет Газета.ру.

С заявлением в фейсбуке выступил постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий. Он уточнил, что надеется на «практические шаги Евросоюза в ответ на запуск Москвой железнодорожного сообщения с «оккупированным Крымом»».

На сегодня в санкционном списке Евросоюза значится 177 лиц и 44 организации, для которых предполагается запрет на поездки в страны ЕС, а также замораживание активов в странах Европы.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыл российский президент Владимир Путин в конце декабря 2019 года. Сооружение является самым протяженным в России подобного типа, длина моста составляет 19 километров.

Ранее Киев в одностороннем порядке прервал железнодорожное сообщение материковой России с Крымским полуостровом.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведения всенародного референдума жителей полуострова в марте 2014 года после госпереворота на Украине в феврале того же года.

Шесть лет назад более 98% крымчан проголосовали за вхождение в состав РФ.