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В китайской экономике впервые за полвека может начаться спад

Москва, 05.03.2020
#Рост Китая
#Коронавирус
#Экономика
  • В китайской экономике впервые за полвека может начаться спад

AP/TASS

В среду были обнародованы очень плохие новости по второй экономике планеты. ВВП КНР может снизиться впервые за последние полвека. Во всем виноват, конечно, коронавирус COVID-19. Экономическая активность в Поднебесной в феврале резко снизилась. Компаниям очень трудно открываться после затянувшихся из-за все того же вируса новогодних праздников, потому что многие рабочие предпочитают не рисковать и сидят дома.

По данным китайской медиа-группы Caixin, индекс менеджеров по закупкам (ISM) в феврале рухнул до 26,5. Иначе, как обвалом, поведение ISM не назвать, потому что в январе он составлял 51,8. 26,5 – самая низкая величина этого индекса за все время его подсчетов с 2005 года. Значение ниже 50 означает экономический спад.

«Китайская экономика в очень плохой форме»,- ставит неутешительный диагноз экономист Societe Generale Кит Джукс.

За данными по индексу ISM, который в основном отражает положение маленьких и средних компаний, следуют обычно отчет по государственным предприятиям и фирмам в очень важном секторе обслуживания, который выйдет в выходные.

Февраль стал самым плохим месяцем для китайских фабрик и заводов, то есть производственного сектора, по данным правительственных агентств и Caixin. Одни компании продлили каникулы в надежде сдержать распространение вируса. У других – проблемы противоположного рода – они не могут заполнить вакантные рабочие места для того, чтобы открыться и приступить к работе. Многие рабочие не торопятся возвращаться после новогодних праздников. Сильно мешают и ограничения на поездки, действовавшие в Китае в феврале.

«Вирус поставил правительство в трудное положение,- объясняет экономист ANZ Реймонд Еун.- С одной стороны, политика закрытия предприятий – один из наиболее эффективных методов сдерживания вируса, но с другой, меры по защите здоровья тормозят экономическую активность».

Мрачная картина подкрепляется данными по крупным компаниям. Крупнейшая в мире пивоваренная компания ABInBev (BUD) понесла в январе и феврале убытки в размере 285 млн долларов. Foxconn считает, что производство удастся восстановить не раньше конца марта.

Естественно, все это крайне негативно скажется на росте экономики в первом квартале. Главный экономист по Китаю в Macquarie Group Ларри Ху предположил, что Китай может переживать сейчас первый после 70-х годов прошлого века экономический спад. Многие экономисты считают, что рост экономики в январе-марте едва ли превысит 4%. Для сравнения: в последнем квартале прошлого года он составлял 6%.

«Возможно даже, что власти сообщат об отрицательном росте экономики в первом квартале впервые после окончания Культурной революции»,- говорит Ларри Ху.

В 1976 г., после окончания десятилетнего периода огромных экономических и культурных реформ и потрясений, известных под названием «Культурная революция», ВВП КНР снизился на 1,6%. Четыре десятилетия после этого экономика Китая развивалась высокими темпами, которые в среднем составляли между 1978 и 2018 гг. 9,4%!  

Ху считает, что правительство, конечно, попытается помочь экономике, но по его мнению, рассчитывать на астрономические вливания не стоит.

Экономисты UBS тоже считают, что в экономике КНР в январе-феврале был спад. Они также считают, что следующие две недели окажутся в этом отношении критическими.

Последние данные также показывают большие проблемы на рынке труда. Сектор услуг в Китае обеспечивает работой приблизительно 360 млн человек и составляет примерно 46% рынка труда, то есть является главным источником обеспечения работой в Поднебесной.

Правительство КНР предпринимает большие усилия для того, чтобы сохранять безработицу на низком уровне. Премьер Ли Кэцян заявил в феврале, что власти «очень внимательно следят за занятостью и попытаются предотвратить массовые увольнения».

Премьер также подчеркнул, что стабилизация уровня занятости является основной задачей правительства. Главная роль в решении проблемы занятости отводится выпускникам школ и ВУЗов, а также рабочим-мигрантам. Последних в Китае 290 млн. Они относятся к прослойке, которую больше всех затрагивает спад в экономике, потому что они в основном едут искать работу из сельской местности в города. Между тем, к середине февраля на рабочие места после новогодних праздников вернулись, по официальным данным, лишь 80 млн рабочих.

Власти в последнее время также начали активно призывать выпускников колледжей идти в армию. Все колледжи получили распоряжение расширить число программ по продолжению обучения, чтобы уменьшить численность выпускников, ищущих работу.

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