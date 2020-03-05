Курс доллара пробил психологическую отметку

Курс доллара в среду снова перешел к росту к рублю, практически отыграв потери, которые произошли на фоне экстренного снижения ставки ФРС США во вторник.

Курс доллара снова преодолел психологическую отметку 66 руб. и составил 66,26 руб. (плюс 24 коп.), курс евро - 73,77 руб. (минус24).

При этом на фоне действий ФРС рубль в среду укрепляляся до 65,54 руб., а курс евро торговался по 72,92 руб.



Курс доллара онлайн смотрите на этом графике: www.profinance.ru/currency_usd,asp

При этом в среду на рынках не было значимой информации, а ситуация по коронавирусу оставалась отвносительно спокойной.

Разворот рубля участники рынка объясняют тем, что трейдеры осторожничают и не захотели оставлять чрезмерный риск на ночь - ни лонгов, ни шортов.

К тому же иностранные инвесторы пока не заходят в ОФЗ после распродаж прошлой недели, спровоцироваших в том числе ослабление рубля. Перед длинными российским выходным рыночная ликвидность и объемы в четверг-пятницу могут сократиться, что может привести к еще большей волатильности на небольших объемах.

По мнению шеф-аналитика TeleTrade Пётра Пушкарёва, в горизонте пары недель, рубль все еще может оставаться под давлением, не спеша пока быстро укрепляться до прежних уровней. Но это не значит, что доллар обязательно поднимется при этом еще выше, в район 69 или 70 руб. Похожую ситуацию мы уже проходили в августе 2019 года, когда доллар долго прижимался к отметкам в 66,5-67 руб., а потом просто спокойно отступил обратно к 63 руб. Причем временная слабость российской валюты тогда была связана примерно с тем же поводом, что и сейчас: с сильной коррекцией вниз на мировых биржах, считает эксперт.

В пользу рубля будет решение российского Минфина сократить плановые покупки валюты в марте в рамках бюджетного правила до 133,3 миллиарда рублей с 214,2 миллиарда рублей в феврале. Об этом ведомство сообщило в среду.

В четверг курс рубля будет колебаться в диапазоне 65,5-66,8 руб. за доллар, прогнозирует Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Внимание инвесторов останется сконцентрировано на мерах поддержки, которые смогут предложить мировые экономики для противостояния вирусному давлению. На наш взгляд, риски возобновления рыночного спада все еще остаются на повышенных уровнях", — отметил он.

По оценке Ивана Маркова из ИК "Иволга капитал", в краткосрочной перспективе курс доллара будет торговаться в коридоре 65,8-67 руб, евро — 73,5-74,5 руб.