Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара пробил психологическую отметку

Москва, 05.03.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара пробил психологическую отметку

Сергей Коньков/ТАСС

Курс доллара в среду снова перешел к росту к рублю, практически отыграв потери, которые произошли на фоне экстренного снижения ставки ФРС США во вторник.

Курс доллара снова преодолел психологическую отметку 66 руб. и составил 66,26 руб. (плюс 24 коп.), курс евро - 73,77 руб. (минус24).
При этом на фоне действий ФРС рубль в среду укрепляляся до 65,54 руб., а курс евро торговался по 72,92 руб.

Курс доллара онлайн смотрите на этом графике: www.profinance.ru/currency_usd,asp

При этом в среду на рынках не было значимой информации, а ситуация по коронавирусу оставалась отвносительно спокойной.

Разворот рубля участники рынка объясняют тем, что трейдеры осторожничают и не захотели оставлять чрезмерный риск на ночь - ни лонгов, ни шортов.

К тому же иностранные инвесторы пока не заходят в ОФЗ после распродаж прошлой недели, спровоцироваших в том числе ослабление рубля. Перед длинными российским выходным рыночная ликвидность и объемы в четверг-пятницу могут сократиться, что может привести к еще большей волатильности на небольших объемах.

По мнению шеф-аналитика TeleTrade Пётра Пушкарёва, в горизонте пары недель, рубль все еще может оставаться под давлением, не спеша пока быстро укрепляться до прежних уровней. Но это не значит, что доллар обязательно поднимется при этом еще выше, в район 69 или 70 руб. Похожую ситуацию мы уже проходили в августе 2019 года, когда доллар долго прижимался к отметкам в 66,5-67 руб., а потом просто спокойно отступил обратно к 63 руб. Причем временная слабость российской валюты тогда была связана примерно с тем же поводом, что и сейчас: с сильной коррекцией вниз на мировых биржах, считает эксперт.

В пользу рубля будет решение российского Минфина сократить плановые покупки валюты в марте в рамках бюджетного правила до 133,3 миллиарда рублей с 214,2 миллиарда рублей в феврале. Об этом ведомство сообщило в среду.

В четверг курс рубля будет колебаться в диапазоне 65,5-66,8 руб. за доллар, прогнозирует Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Внимание инвесторов останется сконцентрировано на мерах поддержки, которые смогут предложить мировые экономики для противостояния вирусному давлению. На наш взгляд, риски возобновления рыночного спада все еще остаются на повышенных уровнях", — отметил он.

По оценке Ивана Маркова из ИК "Иволга капитал", в краткосрочной перспективе курс доллара будет торговаться в коридоре 65,8-67 руб, евро — 73,5-74,5 руб. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Политическое наследие «Мубарака Великого»
      Спустя десятилетие после свержения президента Хосни Мубарака, Египет вернулся к его стратегии «управляемой диктатуры»
    2. Что делать инвесторам, вошедшим в рынок на подъеме
      Бурный приток мелких инвесторов на российский фондовый рынок остановился из-за падения акций из-за коронавируса. Неопытные «физики», несомненно, потеряли, но ситуация для них и в целом не столь плоха, говорят аналитики
    3. Пенсионный эффект
      По подсчетам специалистов НРА, в 2019 году российский бюджет сэкономил на пенсионных выплатах 21,5 млрд рублей. Одновременно на 184 рубля выросла страховая пенсия по старости. Выигрыши для казны и для людей скромные, правда, вся экономия предназначена на повышение пенсий
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама