МКБ занял первое место среди организаторов размещений в рейтинге Cbonds

Московский кредитный банк (МКБ) занял первое место среди организаторов размещений в реальном секторе. Таковы результаты рейтинга одного из ведущих финансовых информационных агентств Cbonds январь-февраль 2020 года.

«С начала 2020 года мы закрыли 13 сделок общей номинальной стоимостью более чем на 150 млрд рублей. Стоит отметить, что среди наших клиентов - крупнейшие российские компании, представляющие ведущие секторы российской экономики. В будущем мы планируем сохранить лидирующие позиции и достигнуть еще более высоких результатов», - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

Помимо этого, МКБ занял лидирующие позиции сразу в нескольких рэнкингах. Второе место в двух рэнкингах - «без секьюритизации и структурных продуктов» и «рыночные выпуски, без учета собственных выпусков». Банк оказался на третьем месте еще по двум позициям: среди организаторов всех выпусков и выпусков структурных продуктов. Также МКБ был отмечен 4-м местом среди организаторов размещений в финансовом секторе.

По итогам 2019 года МКБ организовал более 80 размещений облигаций общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей, доля МКБ на рынке капитала составила 11,4%.