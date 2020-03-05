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Президенты Путина и Эрдоган достигли договоренности по Идлибу

Москва, 05.03.2020
  • Президенты Путина и Эрдоган достигли договоренности по Идлибу

ТАСС

В ночь с 5 на 6 марта в сирийском Идлибе будет введен режим прекращения огня. Об этом договорились президенты России и Турции на  двухсторонней встрече. Информация прозвучала в ходе пресс- конференции Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным в Москве. Турецкий лидер сообщил, что «режим прекращения огня будет введен в кратчайшие сроки, вслед за этим будут согласованы дальнейшие шаги».

«Сегодня ночью, начиная с 00:01 по московскому времени, то есть в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня», - сообщил Эрдоган.

Он добавил, что благодаря сотрудничеству России и Турции был внесен «беспрецедентный вклад в международные усилия по разрешению сирийского конфликта». Однако Анкара сохранила за собой право отвечать на действия сирийских войск, добавил Эрдоган.

«Турция оставляет за собой право отвечать на любые нападения со стороны правительственного режима САР своими силами», -сообщил глава Турции. Он пообещал также содействовать и в вопросе возвращения сирийских беженцев домой.

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