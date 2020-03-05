Прогноз погоды: что ждет нас после самой теплой зимы за всю историю наблюдений

Гидрометцентр подвел итоги зимы

5 марта Гидрометцентр выпустил своего рода «прогноз на минувший период». Синоптики сделали вывод, что зима с 2019 на 2020 год в России стала самой теплой за всю почти 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года.

Новые рекорды — максимумы температуры воздуха, были установлены во многих регионах страны. В декабре по температурным рекордам лидировала европейская часть, потом сообщения о новых максимумах стали приходить и с большей части азиатской территории. А в феврале рекорды тепла побивались повсеместно, за исключением Дальнего Востока.

Прежний рекорд среднесезонной температуры воздуха был зафиксирован совсем недавно: зимой 2015/16 годов. Теперь он превзойден сразу на 1,3 градуса.

Это, кстати, действительно много. Представим себе, что настолько поднялась средняя температура на планете. Именно этого опасаются борцы с глобальным потеплением.

Средний показатель заключает в себе большой разброс температур по регионам нашей огромной страны. Но аномалии, и очень большие — на 6-8 градусов Цельсия выше нормы, зафиксированы по итогам зимы на большей части ее территории. Только северо-восток (Магаданская область, Камчатский край, Чукотский АО) по средним температурам оказался примерно в пределах нормы.

А самой теплой в истории прошедшая зима стала на северо-западе, в центральной России, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири. Если говорить не об отдельных температурных максимумах в некоторых городах, а о средних температурах на больших территориях, рекорды былых лет превышены, по оценкам метеорологов, «очень значительно»: в большинстве среднем на 1,5-2,0 градуса, а в центре России – на 3 градуса. В результате Москва впервые в истории пережила зиму при средней температура воздуха выше 0 градусов (!), побив на 3 градуса рекорд 1961 года.

И хотя необычно теплой зима во всем Северном полушарии планеты, только в России она оказалась рекордной. Радоваться ли этому, или огорчаться, вопрос философский, в глобальное потепление, чем бы оно не вызывалось, явно не Россия вносит наибольший вклад. Но как бы то ни было, средняя температура зимы в Северном полушарии в целом лишь повторила, с точностью до одной десятой градуса Цельсия, максимальное значение зимы 2015/16 годов.

А вот холода на Аляске, где было холоднее нормы на 2-4 градуса, объясняют, по-видимому, наши северо-восточные холода в регионах по соседству с ней.

Прохладнее обычного было, между прочим, и на севере Индии, а также в некоторых акваториях Тихого океана и Атлантики. Вот так — Аляска и северный Индостан. Ученым предстоит, возможно, найти здесь закономерность.

Погода в Москве

И все же, погода нынешним мартом продолжает вызывать удивление. Как говорится, ко всему можно привыкнуть, но не так просто привыкать к тому, что было иначе как 130 лет, так и много больше. И после научно зафиксированных рекордов зимы, плюс 11 в первой декаде занимают мысли, побуждая менять привычки.

Что надеть? Весь предыдущий опыт говорит, что весеннее тепло обманчиво. И этот сезон не исключение! Обращайте внимание на ветер. Завтра, как и сегодня, он будет сильным, и, несмотря на тепло, холодным.

Гидрометцентр обещает теплую весеннюю погоду на финал рабочей недели и праздничные выходные. Но при этом в пятницу, 6 марта, днем местами пройдет небольшой дождь, а порывы ветра в отдельных районах города усилятся до 17 м/с.

А температура останется аномальной: ночью не ниже до 5-7 градусов (2-7 по области), а днем 8-10 в городе и от 6 до 11 градусов тепла в Подмосковье.

После 6 марта ветер успокоится и станет совсем слабым, оставаясь юго-западным, несущим в Европейскую Россию очень теплый воздух. На фоне тех же 8-10 градусов и слабых осадков, действительно, можно уверенно говорить о весенней погоде.

Но ночами будет похолоднее, начиная с 7 и 8 марта, а ночью 10 марта температура опустится местами и вовсе до нуля. И нижняя планка диапазона дневной температуры "съедет" до плюс 5. Так должно быть 9 и 10 марта. Усилится дождливость. Но на 11 марта прогноз - до плюс 14. Впрочем, "облачно, дождь". Тут уже впору вспомнить июнь прошлого года...

Об июне и вообще лете мы еще поговорим в другой раз. Что замышляют теперь синоптики? Они, надо полагать, скоро расскажут, так как долгосрочный прогноз интересует всех. А в наибольшей степени, конечно, не досужих горожан, а тех, кто занимается сельским хозяйством.

Погода в Санкт-Петербурге

Но пока - о ближайшей погоде в Санкт-Петербурге, где она все время меняется (о прогнозе на большей части территории страны подробно рассказывалось вчера).

Горожан здесь ждет смена "погод" с большой амплитудой. 6 градусов и проглядывающее временами солнце 6 марта, 4 градуса тепла 7 числа, лишь 3 – 8-го, 5 градусов — 9-го, 6 градусов на следующий день и затем, на 11 марта обещаны 8 градусов тепла. Солнце не покажется, если только метеорологи не проявили излишний пессимизм, но и осадки слабые, за исключением ночи с 7 на 8 марта. Воздух ночами холодный, температурой 0 или 1 градус. Так что те мужчины, кто утром в Международный женский день отправится покупать мимозы, постарайтесь не поскользнуться.