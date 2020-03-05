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«Россети» перешли на цифру для казначейства группы

Москва, 05.03.2020

Группа «Россети» запустила пилот по обмену данными для казначейства совместно со Сбербанком и Газпромбанком через платформу «Транзит 2.0». Применение цифрового решения началось в дочернем обществе «Россети Центр и Приволжье».

 «Транзит 2.0» - система для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и обслуживающими их банками, современный скоростной мультибанковский сервис. Разработчиком платформы является Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу компаний Московская биржа (основные акционеры - Банк России, Сбербанк, ВЭБ.РФ и ЕБРР).

«Внедрение платформы «Транзит 2.0» один из этапов цифровой трансформации казначейской функции группы компаний «Россети» в результате которой мы повышаем скорость, надежность и безопасность проведения расчетных операций, а также прозрачность финансовых процессов группы», - сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Россети» Павел Гребцов. 

Как пояснил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов благодаря новому проекту пользователи платформы «Транзит 2.0» могут напрямую обмениваться платежными документами с банками простым и безопасным способом из собственных учетных систем. В Газпромбанке отметили, что приветствуют принятый руководством группы  «Россети» курс на цифровизацию «и со своей стороны готовы приложить все усилия для оперативного внедрения комплексных транзакционных банковских решений», сказал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Бусько.

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