Рынок вернулся к падению

Новый случай коронавируса в России и приостановка рейсов «Аэрофлота» в Гонконг погрузили российский фондовый рынок в уныние.

Рубль и нефть на этом фоне снова ослабли.

К концу сессии в четверг индекс Мосбиржи опустился на -0,40% до 2816,7 пунктов, а РТС упал на -1,81% до 1323,82 пунктов.



Цена на нефть Brent ушла вниз до показателя 49,90 долларов за баррель (по состоянию на 23:00 мск).



Курс доллара на этом фоне слабеет – 67,64 рублей за доллар на 23:00 МСК.



С 7 марта Аэрофлот приостанавливает рейсы в крупный финансовый город Гонконг, и акции «Аэрофлота» упали на -3,30%. По мнению экспертов, компанию в этом году ждет падение пассажиропотока и удешевление билетов, и даже «дешевая нефть не позволит авиаперевозчику в этом году показать хорошие результаты», считают аналитики ИК QBF.



По итогам 2019 года прибыль «РусГидро» упала в 50 раз и на этом фоне акции компании потеряли 2,94% за торговую сессию. Также просели акции «Роснефти» (-1,29%), «АФК Системы» (-2,42%), «Русснефти» (-2,24%), «Сургутнефтегаза» (-1,81%). Акции «Яндекса» (+2,79%) подросли на новостях о возможном запуске сервиса долгосрочной аренды автомобилей.



На фоне роста золота в плюсе акции «Полюса» (+0,72%) и «Полиметалла» (+1,58%). Также в лидерах роста «Детский мир» (+2,18%), «Русал» (+1,25%) и «Энел Россия» (+0,86%).