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Suitsupply открывает первый женский магазин в России

Москва, 05.03.2020
Европейский бренд Suitsupply запускает женский концепт в России и открывает первый магазин «только для женщин» - в нем будет представлена коллекция премиум-одежды, в том числе классической. Первый магазин Suitsupply Women площадью 170 кв.м откроется на территории кластера «Красный Октябрь».
#Hi-END
  • Suitsupply открывает первый женский магазин в России

предоставлено пресс-службой

В своем первом магазине в России помимо новой коллекции идеально скроенных классических костюмов из премиальных итальянских тканей бренд представит весенне-летнюю коллекцию, состоящую из важнейших элементов гардероба современной женщины: различных вариаций сорочек и рубашек, платьев, облегченных пальто и аксессуаров.

Клиентки, ценящие индивидуальность во всех ее проявлениях, смогут воспользоваться сервисом Custom Made, с помощью которого не составит труда сконструировать идеальный вариант костюма, жакета или брюк из большого разнообразия тканей и фурнитуры. Важно отметить, что в магазине можно воспользоваться услугами одного из собственных портных и подогнать костюм по фигуре: на незначительные изменения уйдет всего 30 минут, а с более сложными задачами мастера Suitsupply Women справятся в течение трех дней.

Выбор локации для открытия первого магазина Suitsupply Women не случаен. Территория бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» становится не только центром развлечений с многочисленными трендовыми барами, ресторанами и арт-галереями, но и актуальной площадкой для новых бизнесов и стартапов, архитектурных бюро, медиа нового формата, кино и фотостудий. 

От костюмов до жакетов, верхней одежды, платьев, комбинезонов, топов и вечерней одежды, Suitsupply Women, основанный в Амстердаме в 2017 году — это баланс утонченной классики и современного стиля с акцентом на экспертное мастерство, премиальные итальянские ткани и идеальный крой. После успешного запуска флагмана в Амстердаме бренд открыл магазины в пяти крупнейших мировых мегаполисах, включая Милан, Шанхай, Франкфурт и Нью-Йорк.

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