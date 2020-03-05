Suitsupply открывает первый женский магазин в России

В своем первом магазине в России помимо новой коллекции идеально скроенных классических костюмов из премиальных итальянских тканей бренд представит весенне-летнюю коллекцию, состоящую из важнейших элементов гардероба современной женщины: различных вариаций сорочек и рубашек, платьев, облегченных пальто и аксессуаров.

Клиентки, ценящие индивидуальность во всех ее проявлениях, смогут воспользоваться сервисом Custom Made, с помощью которого не составит труда сконструировать идеальный вариант костюма, жакета или брюк из большого разнообразия тканей и фурнитуры. Важно отметить, что в магазине можно воспользоваться услугами одного из собственных портных и подогнать костюм по фигуре: на незначительные изменения уйдет всего 30 минут, а с более сложными задачами мастера Suitsupply Women справятся в течение трех дней.

Выбор локации для открытия первого магазина Suitsupply Women не случаен. Территория бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» становится не только центром развлечений с многочисленными трендовыми барами, ресторанами и арт-галереями, но и актуальной площадкой для новых бизнесов и стартапов, архитектурных бюро, медиа нового формата, кино и фотостудий.

От костюмов до жакетов, верхней одежды, платьев, комбинезонов, топов и вечерней одежды, Suitsupply Women, основанный в Амстердаме в 2017 году — это баланс утонченной классики и современного стиля с акцентом на экспертное мастерство, премиальные итальянские ткани и идеальный крой. После успешного запуска флагмана в Амстердаме бренд открыл магазины в пяти крупнейших мировых мегаполисах, включая Милан, Шанхай, Франкфурт и Нью-Йорк.