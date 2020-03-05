Турция направляет военных на границу с Грецией

Турецкие власти разместят на границе с Грецией подразделение спецназа численностью 1 тыс. бойцов.

О решении сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу. Контингент размещается для пресечения попыток проникновения мигрантов на территорию Турции, сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, греческая сторона «опять пыталась вытолкнуть на турецкую территорию 4,9 тыс. человек». Он назвал подобные действия серьезным нарушением международных норм.

«Мы размещаем на границе 1 тыс. спецназовцев, чтобы предотвращать такое», –цитирует Сойлу ТАСС, ссылаясь на телеканал NTV.

Ранее Анкара объявила об открытии границ в Европу для беженцев из-за конфликта в Сирии. За короткий период границу Евросоюза с Турцией пересекли более 100 тыс. мигрантов. Турецкие СМИ сообщают, что сирийские мигранты, которые скопились на границе, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, которые используют военные Турции.