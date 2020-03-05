Украина планирует закупать американский газ

Исполняющий обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев намерен заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставки природного газа из США через территорию Польши.

«Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность… Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу», - сказал Оржель.

В тоже время и.о. министра не уточнил, объемы предполагаемых закупок.