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Украина продала «дочку» российского ВЭБ, нарушив запрет суда

Москва, 05.03.2020

На Украине в ходе аукциона были проданы акции «Проминвестбанка» - украинской «дочки» ВЭБ. Сумма продажи составила 268,7 млн гривен (10,9 млн долларов США).

Акции «Проминвестбанка» были арестованы судом города Киева в сентябре 2018 года в качестве исполнения решения Третейского суд Гааги о компенсации украинскому олигарху Игорю Коломойскому утраченного в Крыму имущества.

В августе 2019 года ВЭБ обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принять обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций «Проминвестбанка». 2 марта 2019 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение о запрете на продажу «Проминвестбанка», но киевский власти нарушили этот запрет.

ВЭБ заявил о намерении оспорить продажу акций «Проминвестбанка» в судебных инстанциях  России, Украины и в международном арбитраже.

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