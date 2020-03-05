В Германии заговорили о пандемии коронавируса

Распространение нового коронавируса достигло масштабов пандемии, цитирует Spiegel министра здравоохранения Германии Йенса Шпана.

Он подчеркнул, что эпидемия, пришедшая из китайского Уханя, в настоящий момент стала глобальной пандемией и это притом, что пик распространения коронавируса, по его словам, еще не достигнут.

Онлайн карта распространения коронавируса в Европе и в мире: gisanddata.maps.arcgis.com

В Германии на 5 марта насчитывается 260 заболевших, в Италии более 3 тыс., из которых 100 человек погибли.



В этой связи итальянские власти выдали распоряжение закрыть школы и детские сады по всей стране предварительно на 10 дней.



В Китае, - в эпицентре эпидемии, на сегодня число инфицированных превысило 80 тыс. человек. Почти 65% всех заболевших поправились.



В больницах КНР продолжают оставаться более 25 тысяч пациентов. Всего в мире заразилось новой инфекцией более 95 тыс. человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти поставили ВОЗ в известность о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в городе Ухань. Организация признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба, присвоив ей название Covid-2019.



В настоящий момент заболевшие коронавирусом выявлены в 72 странах, в том числе три случая заражения зафиксировано в России.