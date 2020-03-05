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В МИД РФ сообщили, что Москву не волнует испытание «гиперзвука» в США

Москва, 05.03.2020

Россия не видит проблем в испытаниях гиперзвукового оружия в США, сообщил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства Владимир Ермаков.

Он сообщил, что не видит в этом проблем, поскольку подобные технологии успешно развиваются в России. Вашингтон ускорил разработки в этом направлении после появления у Москвы гиперзвукогового оружия, добавил дипломат. Он добавил, что подобные разработки велись в США «многие десятилетия», но реальных результатов не было достигнуто. Однако, когда Соединенные Штаты поняли, что Россия значительно преуспела в этом, Вашингтон ускорил процесс», считает дипломат.

Напомним, в январе текущего года Пентагон сообщил об активации работ по созданию гиперзвукового оружия. При этом в американском военном ведомстве не отрицают, что на преодоление отставания от России потребуются годы. Вашингтон сообщил, что в планах установить гиперзвуковые ракеты на подлодках к 2028 году.

 

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