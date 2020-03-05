В Москве вводится режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

В российской столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий указ подписан 5 марта московским мэром Сергеем Собяниным. В документе предписывается всем гражданам, которые посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в плане коронавирусной инфекции, сообщить об этом на единую «горячую линию» по номеру телефона: +7 495 870-45-09, а также о своем прибытии в Россию. Граждане должны уточнить сроки и место пребывания, а также даты нахождения за рубежом.

Всем москвичам рекомендуется при первых признаках респираторной инфекции обращаться за медицинской помощью на дому, не посещая медучреждения.

Работодатели обязаны обеспечить сотрудникам измерение температуры и при необходимости предоставить возможность удаленной работы.

Помимо этого правительство Москвы прорабатывает вопрос «создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций».

Собянин в своем обращении к москвичам отметил, что в целом в городе ситуация с коронавирусом «относительно спокойная», чего удалось достичь совместными усилиями Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы.