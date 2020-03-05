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В России планируется «выравнять» тарифы на электроэнергию

Москва, 05.03.2020

В 2021 году в России может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию, пишет газета «Известия». С инициативой нововведения ранее выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На сегодня самые высокие тарифы для граждан на электричество на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области, самые низкие тарифы в Иркутской области, рассказал изданию член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. По его словам мера необходима для привлечения инвесторов в регионы, которых пугает разброс тарифов. Речь в данном случае идет не об усреднении цен на электроэнергию, а об усиление госрегулирования, добавил сенатор.

Он рассказал, что будут пересмотрены все цены, прежде всего, неоправданно завышенные тарифы никак экономически необоснованные. Средняя цена в регионах РФ должна составлять примерно 3,4 рубля за один кВт/ч, считает сенатор. Где тарифы ниже, стоимость повышаться не будет, для этого придется прибегнуть к федеральному субсидированию,  считает Семенов. Это необходимо в целях сохранения цен в некоторых регионах на прежнем уровне, чтобы единая политика формирования стоимости не повлекла их увеличение.

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