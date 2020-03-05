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В России выявлен коронавирус у гражданина Италии

Москва, 05.03.2020

В штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом зафиксирован новый случай заражения инфекцией, сообщает ТАСС. Инфицированным является гражданин Италии, его местонахождения не раскрывается.

Уточняется, что это стал седьмой случай заражения на российской территории.

В штабе сообщили, что заболевание протекает в «легкой клинической форме, больному проводится симптоматическая терапия».

Сообщается, что состояние «пациента удовлетворительное».

СМИ сообщают, что гражданин Италии прибыл в РФ 29 февраля. Спустя два дня он обратился за медицинской помощью в медучреждение. Мужчина жаловался на симптомы ОРВИ. После осмотра он был помещен в инфекционный бокс.

Ранее в России уже было зафиксировано шесть случае заболевания коронавирусной инфекцией: двое заболевших граждане Китая, которые уже выписаны из больницы. Еще трое россиян заболели на лайнере Diamond Princess. Накануне был выявлен коронавирус у россиянина, вернувшегося из Италии.

Новые данные о количестве заболевших коронавирусом в мире смотрите на онлайн карте коронавируса: gisanddata.maps.arcgis.com

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