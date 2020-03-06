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Белоруссия будет получать нефть из Азербайджана

Москва, 06.03.2020

В марте азербайджанская госнефтекомпания (ГНКАР, SOCAR) поставит в Белоруссию еще один танкер нефти. Таким образом, общий объем поставок нефти из Азербайджана Минску составит 250 тысяч тонн, рассказал агентству РИА «Новости» пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Есть договоренности с SOCAR о поставке в марте еще одного танкера нефти. С учетом предыдущих двух танкеров, о которых мы ранее сообщили, общий объем сырья на текущий месяц от этой компании составит около 250 тысяч тонн», - подтвердил Тищенко. Уточняется, что для доставки танкера с нефтью в Белоруссию будет задействован порт Одессы, нефть будет прокачана по нефтепроводу «Дружба». По словам Тищенко,  в апреле также планируются поставки нефти из Азербайджана в Белоруссию. Однако в каких объемах будет поставлено сырье, не уточняется.

Ранее, в Минске прошла двусторонняя встреча премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса с главой азербайджанской нефтяной компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. После переговоров было заявлено, что SOCAR готова поставить Минску до конца текущего года до 1 миллиона тонн нефти, в последующие периоды возможно увеличение объемов поставок сырья из Азербайджана в Белоруссию.

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