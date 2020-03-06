Иностранцы не утратили аппетит к российским активам

Как заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, несмотря на обвал фондовых рынков из-за коронавируса, иностранные инвесторы, ранее запланировавшие сделки с российскими компаниями, которые требуют согласования с властями РФ, не отзывали их.

«Нет, пока не отзывали», —ответил Игорь Артемьев в середине недели на вопрос журналистов о том, не отзывали ли иностранные инвесторы ходатайства о сделках с российским бизнесом в связи с паникой на фондовых рынках из-за коронавируса. Подготовлена повестка заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, ожидающей формального переназначения ее состава после обновления правительства.

Наибольшей популярностью в России пользуются технологии, инновации и, конечно же, нефтегазовый сектор, комментирует директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Можно сказать, что действительно крупных иностранных инвестиций в стране еще не было, но текущая динамика обнадеживает: в 2019 году объем сделок с участием иностранных венчуров увеличился на 18%, до 218 млн долларов, а инвестиции нерезидентов в сотрудничестве с РФПИ превысили 330 млрд рублей. Общий приток иностранных инвестиций вырос в несколько раз: более 26 млрд долларов в 2019 году против 7,2 млрд долларов в 2018 году.

По размеру ВВП Россия уступает в Европе только Германии, что уже само по себе способно привлечь внимание институционалов, но здесь важен и размер потребительского рынка: только на еду россияне потратили более 300 млрд долларов в прошлом году. В такой ситуации желание увеличивать долю на рынке, например, путем частичной покупки доли в отечественных предприятиях, вполне ожидаемо, уверен Арсений Дадашев.

Пока нет прямых угроз для того, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский чтобы инвесторы разворачивали уже анонсированные интересы из-за угрозы коронавируса – Россия в этом плане пока отличается стабильностью, хотя случаи заражения инфекцией есть. Однако, предупреждает он, если ситуация продолжит усугубляться и возникнет необходимость принимать решение – отменять мероприятия уровня ПМЭФ или нет, ситуация с привлечением ПИИ в российскую экономику уже в следующем году может серьезно измениться в сторону спада. С другой стороны – это сигнал для поиска альтернативных путей, полагает он.

Разговор с Ильей Жарским был еще до того, как стало известно об отмене ПМЭФ-2020. Таким образом, указанные им риски нарастают, как и необходимость адаптации к ним.

Она напомнил также, что 2018 году из-за геополитических рисков инвестор в Россию идти не хотел, тогда чистый отток превысил 23,7 млрд долл., что стало рекордом с года введения санкций. По итогам 2019 года приток ПИИ, наоборот, демонстрировал стабилизацию и относительно лучшие результаты.

Теперь же, отметим, риски нефинансового характера нарастают, один за другим отменяются инвестиционные форумы (Санкт-Петербург, Сочи), которые являются и инвестиционными площадками. Это должно сделать более востребованными дистанционные форматы, но пока для крупных международных мероприятий они в новинку. Впрочем, две крупнейшие мировые финансовые организации —Международный валютный фонд (МВФ) и Группа Всемирного банка уже объявили, что они изменили формат своих предстоящих ежегодных весенних встреч на виртуальный.