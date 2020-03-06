Вход/Регистрация Подписка

Иностранцы не утратили аппетит к российским активам

Москва, 06.03.2020
Несмотря на волатильность рынков из-за вспышки коронавируса, иностранные инвесторы не отзывают сделки с компаниями из РФ
#Иностранцы инвестируют в Россию
#ФАС
#Экономика
  • Иностранцы не утратили аппетит к российским активам

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

Сергей Савостьянов/ТАСС

Как заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, несмотря на обвал фондовых рынков из-за коронавируса, иностранные инвесторы, ранее запланировавшие сделки с российскими компаниями, которые требуют согласования с властями РФ, не отзывали их.

«Нет, пока не отзывали», —ответил Игорь Артемьев в середине недели на вопрос журналистов о том, не отзывали ли иностранные инвесторы ходатайства о сделках с российским бизнесом в связи с паникой на фондовых рынках из-за коронавируса. Подготовлена повестка заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, ожидающей формального переназначения ее состава после обновления правительства.

Наибольшей популярностью в России пользуются технологии, инновации и, конечно же, нефтегазовый сектор, комментирует директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Можно сказать, что действительно крупных иностранных инвестиций в стране еще не было, но текущая динамика обнадеживает: в 2019 году объем сделок с участием иностранных венчуров увеличился на 18%, до 218 млн долларов, а инвестиции нерезидентов в сотрудничестве с РФПИ превысили 330 млрд рублей. Общий приток иностранных инвестиций вырос в несколько раз: более 26 млрд долларов в 2019 году против 7,2 млрд долларов в 2018 году.

По размеру ВВП Россия уступает в Европе только Германии, что уже само по себе способно привлечь внимание институционалов, но здесь важен и размер потребительского рынка: только на еду россияне потратили более 300 млрд долларов в прошлом году. В такой ситуации желание увеличивать долю на рынке, например, путем частичной покупки доли в отечественных предприятиях, вполне ожидаемо, уверен Арсений Дадашев. 

Пока нет прямых угроз для того, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский чтобы инвесторы разворачивали уже анонсированные интересы из-за угрозы коронавируса – Россия в этом плане пока отличается стабильностью, хотя случаи заражения инфекцией есть. Однако, предупреждает он, если ситуация продолжит усугубляться и возникнет необходимость принимать решение – отменять мероприятия уровня ПМЭФ или нет, ситуация с привлечением ПИИ в российскую экономику уже в следующем году может серьезно измениться в сторону спада. С другой стороны – это сигнал для поиска альтернативных путей, полагает он.

Разговор с Ильей Жарским был еще до того, как стало известно об отмене ПМЭФ-2020. Таким образом, указанные им риски нарастают, как и необходимость адаптации к ним.

Она напомнил также, что 2018 году из-за геополитических рисков инвестор в Россию идти не хотел, тогда чистый отток превысил 23,7 млрд долл., что стало рекордом с года введения санкций. По итогам 2019 года приток ПИИ, наоборот, демонстрировал стабилизацию и относительно лучшие результаты.

Теперь же, отметим, риски нефинансового характера нарастают, один за другим отменяются инвестиционные форумы (Санкт-Петербург, Сочи), которые являются и инвестиционными площадками. Это должно сделать более востребованными дистанционные форматы, но пока для крупных международных мероприятий они в новинку. Впрочем, две крупнейшие мировые финансовые организации —Международный валютный фонд (МВФ) и Группа Всемирного банка уже объявили, что они изменили формат своих предстоящих ежегодных весенних встреч на виртуальный.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Политическое наследие «Мубарака Великого»
      Спустя десятилетие после свержения президента Хосни Мубарака, Египет вернулся к его стратегии «управляемой диктатуры»
    2. Что делать инвесторам, вошедшим в рынок на подъеме
      Бурный приток мелких инвесторов на российский фондовый рынок остановился из-за падения акций из-за коронавируса. Неопытные «физики», несомненно, потеряли, но ситуация для них и в целом не столь плоха, говорят аналитики
    3. Нефть без опеки
      Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене окончилось ничем – участники встречи не пришли к общему мнению об объеме сокращения добычи нефти
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама