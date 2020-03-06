В Италии объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом в стране

Больше всех в Европе от коронавируса COVID-19 сейчас страдают итальянцы. Рим изо всех сил пытается ограничить распространение эпидемии, но пока особыми успехами в борьбе с ней похвалиться не может.

Правительство Джузеппе Конте удвоило размер программы помощи экономике. На эти цели планируется выделить 8,4 млрд долларов.

На полуострове закрыты все школы и университеты. Спортсмены выступают в пустых залах и на стадионах без зрителей.

Профессор медицины из университета Милана Массимо Галли, специализирующийся на инфекционных болезнях, считает, что Италия должна служить предупреждением для всех. По его мнению, меры, предпринимаемые властями, неудовлетворительны. Брать пример в организации карантина, уверен профессор, следует с Китая. Впрочем, говорить о том, что в Поднебесной вирус сейчас уже под контролем пока преждевременно.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 на Апеннинах превысило 3 тысячи и составило на утро пятницы 3089 человек, а количество скончавшихся от болезни достигло 148.

На вопрос, почему итальянцы оказались настолько уязвимы перед болезнью, Массимо Галли отвечает, что стране просто не повезло. Эпидемия пришла в Италию слишком рано, прежде чем люди поняли всю опасность ситуации. Причем, состояние покоя и безмятежности царило не только среди населения, но и среди медиков.

«Эпидемия у нас началась из-за одного человека, который вернулся с коронавирусом в бессимптомной фазе,- объяснил профессор Галли.- Он (вирус) распространялся в подземке «красной зоны» (Ломбардии) Пожар распространился по большей части региона…

То, что произошло в Италии, могло произойти везде в Европе. Скорее всего, нам просто сильно не повезло», - говорит он в интервью изданию RTE.

По расчетам Галли, количество инфицированных итальянцев удваивается каждые четыре дня, а один носитель коронавируса заражает в среднем 2,2-2,6 человек.

Стараясь проследить путь вируса по стране, итальянские власти проверили на COVID-19 больше людей, чем в других странах, за исключением, естественно, Китая. По официальным данным, только за последние пять дней проверены были почти 25 тысяч человек. Вирус обнаружили менее чем у 10% обследованных. Однако профессор Галли уверен, что данные неполные, потому что вирус «гулял» по полуострову несколько недель, прежде чем были выявлены первые случаи заражения. Причем, ситуацию осложняло еще и то, что у больных не было ярко выраженных симптомов.

«Количество больных увеличится в течение нескольких следующих дней»,- прогнозирует Массимо Галли.

Италия ограничила количество авиарейсов раньше других стран. По мнению профессора Галли, это решение в свое время многие критиковали несправедливо. С другой стороны, говорит профессор, ограничение прямых полетов в зону заражения не мешает людям путешествовать из этой зоны в Италию.

«Все дело в том, что они могут приезжать не только по воздуху,- объясняет Массимо Галли.- Это можно сделать, прилетев из других стран. Не стоит забывать и о Шенгенской зоне.

Предсказать, как все закончится, сейчас невозможно Следующие несколько недель покажут, можно или остановить распространение эпидемии или это бесполезное занятие. Приходится ждать и наблюдать, но мы не можем ждать, ничего не делая. Причем, предпринимаемые нами меры, не исключено, будут более строгие, чем сейчас».