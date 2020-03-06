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Из больниц Франции воруют маски и антисептики

Москва, 06.03.2020

С начала распространения коронавирусной инфекции во Франции из больниц страны было украдено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов спиртового антисептика, сообщает газета Figaro.

Уточняется, что наибольшим спросом у преступников пользуются хирургические маски и маски типа FFP2, которые используются в медицине, как защитный материал высокой степени фильтрации. СМИ сообщает, что за прошедшие выходные из больницы Bichat было похищено 2 тысяч хирургических масок. Такое же количество масок не досчитались в марсельской больнице Hopital de la Conception.

Напомним, что с началом эпидемии приобрести маски в аптеках Франции можно только по рецепту врача. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что весь резерв масок будет реквизирован и передан медработникам и гражданам, которых коснулось новое заболевание.

Напомним, Франция входит в число европейских стран, в которых коронавирус распространяется наиболее быстрыми темпами. Так на сегодня в стране зафиксировано 423 заболевших.

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