Курс доллара: у игроков сдали нервы

Курс доллара резко вырос к рублю в четверг - на 1,40 руб. - до 67,44 руб. на фоне новой волны бегства инвесторов от риска. Курс евро также значительно подорожал, прибавив 2,13 руб. - 75,93 руб.

На мировых рынках вновь господствуют антирисковые настроения. Рынок акций США снижается после введения чрезвычайного положения в штатах Калифорния и Вашингтон, а нефть дешевеет в преддверии сегодняшнего большого заседания ОПЕК+. Причем, цены на нефть снова провалились ниже отметки 50 долл за баррель Brent - 49,86 долл.

Предложение участников ОПЕК расширить сокращение добычи пока не приняла Россия, однако поздно вечером появились комментарии представителей альянса, в котором они высказывали уверенность в том, что компромиссное решение будет найдено.

Стоит отметить, что чрезмерная чувствтительность рубля на вечерних торгах четверга объясняется тем, что участники рынка к концу дня сокращают число открытых рискованных позиций, дабы не пострадать овернайт от текущей непредсказуемости.

Кроме того, негатива участникам торгов добавила новость об отмене главного инвестиционного события - Петербургского международного экономического форума в 2020 году. Такое решение принял организационный комитет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который также является председателем этого комитета. Он объяснил это ситуацией с коронавирусной инфекцией в мире.

Рубль в целом продолжает нахолиться под влиянием динамики сырьевых и развивающихся валют, дешевеющих на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом в разных странах мира и усиления обеспокоенности по поводу глобальных экономических последствий эпидемии.

При этом российская валюта отыгрывает значительное ослабления доллара к евро на форексе.

Инвесторы ждут снижения ставки по доллару на 25 базисных пунктов с вероятностью 82% по итогам заседания ФРС 17-18 марта; веротяность снижения на 50 пунктов оценивается в 18%. На этом фоне, а также за счет спроса на безопасные активы доходность 10-летних госбумаг США вновь вблизи исторических минимумов, сейчас - на уровне 0,9488% годовых.

В пятницу рублю при отсутствии новостного негатива может стать чуть легче, поскольку сегодня значительно сокращается объем покупок валюты в рамках бюджетного правила.

Российский Минфин сообщил в среду о сокращении таких операций в марте до 133,3 миллиарда рублей с 214,2 миллиарда рублей в феврале.

Суммарный ежедневный объем валютных интервенций Центробанка с 6 марта по 6 апреля будет составлять 9,1 миллиарда рублей с учетом отложенных в 2018 году операций против текущих 14,1 миллиарда рублей.

Этот фактор поможет стабилизироваться рублю, отмечают в своем отчете аналитики Альфа-банка. Однако рыночный тренд на снижение рубля подпитывает целый ряд негативных факторов, в том числе снижение ненефтегазового экспорта. Высокая доля нерезидентов (34%) на рынке ОФЗ также относится к числу рисков, ведь иностранные инвесторы в любой момент могут решить уйти с долгового рынка. Также рынок России все еще чувствителен к политическим рискам: США постоянно рассматривают новые санкции против Москвы. Эти риски могут материализоваться при избрании Дональда Трампа на второй президентский срок.

«Все эти факторы, судя по всему, создают неблагоприятный фон для курса рубля, поддерживающий его на уровне 64-67 руб. за долл. в ближайшие недели», — полагают в Альфа-банке.