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«Музыкальные» букеты от AMF

Москва, 06.03.2020
Компания AMF ознаменовала 2020-й год годом музыки. Вдохновившись такими важнейшими музыкальными фестивалями страны, как «Новая Волна» и «Песня Года» компания разработала новую концепцию, объединяющую в себя лучшее из мира цветов и мира музыки.
  • «Музыкальные» букеты от AMF

предоставлено пресс-службой

Новая коллекция букетов и цветочных композиций будет призвана не только стать стилистическим ориентиром компании на ближайший год, но и возродить традиции классической красоты, такта и достоинства. Релиз первой части коллекции был приурочен ко Дню всех Влюбленных, вторая часть  к Международному Женскому Дню. Коллекция будет дополняться поэтапно в течение года, трансформируясь и обретая новые краски в зависимости от праздников и времени года.

2019 год плотно связал компанию «AMF – международная сеть доставки цветов» с музыкальной индустрией страны. В августе компания была  флористическим партнером  музыкального фестиваля «Новая Волна». Компания подготовила огромное количество уникальных букетов и стильных цветочных композиций для всех конкурсантов и артистов, разработала и реализовала флористическое оформление столов жюри и пресс-конференций. Отдельно стоит упомянуть невообразимо красивые цветочные корзины, которые были созданы специально для творческих вечеров таких звезд, как Игорь Крутой, Анжелика Варум, Сосо Павлиашвили!

Кроме этого компания AMF была цветочным партнером на таких важных  музыкальных событиях, как  «Песня Года», «Шансон года», премия «Народная марка»  и многие другие.  Для каждого мероприятия компания разрабатывала коллекцию уникальных букетов и цветочных композиций.

 За свою историю компания «AMF – международная сеть доставки цветов» уже неоднократно зарекомендовала себя как смелый, креативный, а главное надежный партнер многих музыкальных фестивалей, конкурсов и премий. В 2020-м году компания решила использовать свой уникальный опыт в оформлении букетов для музыкальных мероприятий и в полной мере реализовать его для своих частных клиентов!

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