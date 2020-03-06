На одном женском вдохе

Пиксаровский мультфильм «Вперед» не требует особого представления, поскольку многомиллионная армия фанатов студии Pixar во всем мире затаив дыхание ждет очередного релиза, как манну небесную. «Вперед» получился почти шедевром. Это уже не сиквел, а самый что ни на есть оригинальный сюжет и мастерское его воплощение. Здесь вам и эльфы, и тролли, и кентавры, впервые в истории одна из героинь фильма — полицейская-циклоп (и тут не обошлось без духа времени).

Вторая картина тоже из разряда шедевров, но совсем в ином жанре — документалистики. Лента «Прощание со Сталиным» Сергея Лозницы концептуально вышла в прокат аккурат в дату смерти вождя. Это 135 минут авторского монтажа официальной хроники похорон Иосифа Виссарионовича. Это слезы и растерянность людей перед рухнувшим на их глазах государством, которое олицетворял собой Сталин. Это прощание с отцом народов, которое снимали двести операторов, а Лозница сделал из 100-часового материала мощное художественное высказывание — кинодокумент остановившейся мельницы сатаны.

Ну а третья премьера, как и все последующие в этом обзоре, приближает нас к более очевидной календарной отметке — гендерному празднику. Голливудская копродукция с британскими и австрийскими киностудиями «Человек-невидимка» режиссера Ли Уоннелла (автора «Пилы» и «Астрала») с непревзойденной Элизабет Мосс («Рассказ служанки») в главной роли — мощный детективный триллер о домашнем насилии. Сюжет «Невидимки» в меру фантастический и не в меру жуткий (к чести авторов, обошлось без дешевых приемов ужастика), о том, как защита женщины от ее маниакального сожителя, ученого-изобретателя, оборачивается против нее самой. Бедная женщина остается одна против всего общества. Градус напряжения триллера — заслуга прежде всего Элизабет Мосс, ее актерская игра пробирает до мурашек. Хотя бы ради этого стоит бросить все праздничные дела.

Один вдох

«Один вдох» Елены Хазановой — это вольный пересказ поразительной судьбы «королевы фридайвинга», чемпионки и рекордсменки мира Натальи Молчановой. До сорока лет жила, растила детей, болезненно развелась, ушла буквально с головой во фридайвинг. И стала лучшей в мире: первая женщина, которая погрузилась на глубину свыше 100 метров без акваланга, первая женщина, сумевшая задержать дыхание более чем на 9 минут. Да, снова спортивные подвиги, снова мы впереди планеты всей, но в отличие от последних спортивных блокбастеров незамысловатый «Один вдох» все-таки свободен от пропагандистских и идеологических коннотаций.

В главной роли — магнетически красивая Виктория Исакова. Ей пришлось немало попотеть физически и превзойти себя психологически, дабы соответствовать своей героине: проводя в бассейне многие часы, актриса научилась нырять и освоила технику владения мимикой под водой (да, оказывается, и такое бывает). Специально приглашенные для подводных съемок французские кинематографисты превратили картинку в выразительную визуальную фантасмагорию, на которой невольно «подвисаешь» в безвременье. Однако людям далеким от фридайвинга стоит знать, что именно кроется за грациозной красотой медленного погружения маленькой хрупкой фигуры во мрак океанской толщи. За этим — реальная схватка с самим собой, где лишь полный контроль над сознанием способен победить диктат человеческой физиологии. Или проиграть. Как случилось с Натальей Молчановой, которая пропала без вести у берегов Испании во время погружения. Ее тело так и не нашли.

Для кого: для поклонников Жака-Ива Кусто.

Очень женские истории

Сборник из пяти короткометражек, снятых четырьмя режиссерами-женщинами и одним Антоном Бильжо. В главных ролях топовые актрисы российского кино: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина. Пять историй, ничем не скрепленных между собой, кроме слова «женские». Навряд ли истории «десяти разных героинь большого города, которых объединяет одно — жажда жизни по-настоящему», можно счесть за оригинальную идею. Тем не менее, сегодня, кажется, достаточно заявить о женском дискурсе (как сделали авторы в названии), и все простится. Но, если о хорошем, то при всей неровности новелл, здесь есть на что посмотреть.

Первая песня по закону жанра должна быть забойной. «Забой» обеспечивает Анна Михалкова и сатирический сюжет о матриархальном институте брака. В легкой антиутопии под названием «Эс как доллар, точка, джи» Оксаны Михеевой многодетная мать лишается мужа: контракт его аренды подошел к концу. Она сидит в очереди в некоем брачном министерстве, где другие такие же жены и невесты выбирают себе в толстом каталоге избранников. По заключению контракта на арендованного мужчину надевают электронный браслет мужа (ну хоть не ошейник).

Самую мощную короткометражку сборника сняла опытная Наталья Меркулова (режиссер венецианского номинанта 2018 года «Человек, который удивил всех»). «Сестры» — болезненная драматическая история алкоголика и созависимости спасающего. Под неприглядной действительностью кроются глубинные страхи двух некогда девочек, а теперь взрослых женщин. Две восхитительные Виктории — Толстоганова и Исакова — бесстрашно подчинились эксперименту режиссера и беспощадной камере оператора Ксении Середа («Звоните ДиКаприо!»), использующей длиннофокусную оптику, которая искажает перспективу и постоянно теряет фокус: все плывет перед глазами как в пьяном полусне. Сцена двух нагих героинь в ванной оголяет и зрительское восприятие сложных взаимоотношений сестер. Одержат ли они победу над своим прошлым-настоящим? Финал открытый.

Для кого: для всех, кто в теме