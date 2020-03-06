ОПЕК рекомендует еще больше сократить нефтедобычу

Странам ОПЕК+ рекомендовано усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, пишет «Коммерсантъ».



Ранее от комитета ОПЕК звучали предложения сократить добычу только на второй квартал 2020 года. Решение принято по итогам официального заседания и дополнительных консультаций, которые прошли 4-5 марта в Вене. Информацию публикует сайт организации.

В сообщении в частности говорится, что после «дополнительных консультаций глав делегаций саммита ОПЕК, организация рекомендует странам-участницам продлить срока действия дополнительного сокращения добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года вместо рекомендованного ранее срока до 30 июня 2020 года».



По итогам конференции страны-члены ОПЕК подтвердили намерение приложить «совместные усилия по восстановлению стабильности рынка нефти».

В документе особо подчеркивается, что «члены Декларации о сотрудничестве полны решимости сплотиться, чтобы справиться с текущей проблемой на нефтяном рынке».



Издание сообщает, что против дополнительных сокращений выступают Россия и Казахстан, что затрудняет выполнение обязательств стран ОПЕК, которые готовы сократить добычу еще на 1 млн баррелей в сутки, но при условии, если страны ОПЕК+, прежде всего, Россия, тоже снизят добычу на дополнительные 0,5 млн баррелей в сутки.

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