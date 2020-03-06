Несогласие с ОПЕК или кровавая пятница российского рынка

Предпраздничная пятница не способствовала укреплению российского рынка акций. Отказ России к дополнительному сокращению добычи «черного золота» в рамках так называемой сделки ОПЕК+ привел к тому, что нефть Brent рухнула более чем на 8.2% до 46 долларов за баррель (по состоянию на 20:30 мск).

Индекс Мосбиржи на этом фоне стремительно упал на -3,45% до 2719,51 пунктов, как и РТС на -4,98% до 1257,96 пунктов. Российская валюта хоть и слабеет, но не так резко. К вечеру пятницы ее стоимость составила 68,31 рублей за доллар.

На фоне удешевления алюминия потеряла -8,34% компания En+ Group. Ранее компания в своей операционной отчетности за год сообщала, что проблемы, связанные со вспышкой коронавируса, «могут серьезно повлиять на алюминиевый рынок и привести к ухудшению ситуации в первом полугодии 2020 года». Падающая нефть сказалась на котировках «Газпром нефти» (-6,61%), «Сургутнефтегаза» (обыкновенные акции -5,51%) и «Татнефти» (-5,42%). Сообщение о лейкемии главы «Тинькофф банка» Олега Тинькова резко обрушили ГДР TCS Group (-24,66%). В сильном минусе также акции «Сбербанка» (-5,31%), «Аэрофлота» (-4,98%) и ВТБ (-4,30%).

Прибавить удалось «Норникелю» (+4,73%), «Полюсу» (+2,98%) и «Полиметаллу» (+2,91%) на фоне роста цен на золото и платину.