«Норникель» заглядывает в будущее

Требование времени

Автомобильная промышленность активно расширяет производственную цепочку за счет выпуска электромобилей, что вполне логично в условиях борьбы за экологию во всем мире. Это и автогиганты, такие как Volvo, General Motors, Ford, BMW, Volkswagen, и другие, не столь крупные компании. Но у каждой медали есть и обратная сторона.

Сегмент электромобилей начал развиваться совсем недавно, однако происходит это с невероятной скоростью, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Так, если в 2015 году было реализовано всего несколько тысяч таких машин, то в 2018-м — уже два миллиона. Ожидается, что ежегодные продажи увеличатся до 10 млн автомобилей к 2025 году, 28 млн — к 2030-му и 56 млн — к 2040 году.

Все это увеличивает спрос на определенные группы металлов, прежде всего на никель и кобальт, указывает эксперт. По его оценке, сейчас автопроизводители обеспечивают порядка 65% спроса на эти металлы, но по мере увеличения объемов производства он будет расти. Действительно, по прогнозам «Норникеля», дефицит палладия должен составить порядка 900 тыс. унций, что должно привести к взлету рыночных цен. Кроме того, аналогичные аккумуляторы используются и в других «зеленых» сферах, например в солнечной энергетике.

И тут возникает проблема: количество батарей растет, а их переработкой никто не занимается, рассказывает аналитик. Самый крупный производитель подобных аккумуляторов — Tesla — обещает запустить уникальную систему переработки замкнутого цикла, однако детали этого проекта пока неизвестны. Немцы подошли к проблеме ответственнее: Volkswagen запустил программу, в рамках которой планирует переработать три тысячи батарей к концу года. В ЕС выпущена директива, обязывающая автопроизводителей заниматься утилизацией. Очевидно, что это направление будет активно развиваться, и свою помощь концернам уже предлагают специализированные компании Umicore, Duesenfeld и т. д.

Российская специфика

Пока электромобили в России не получили большого распространения. Всего в 2019 году в нашей стране было куплено 353 такие машины. По сравнению с 2018 годом прирост составил 145% (144 машины в 2018-м). Но вряд ли наша страна останется в стороне от общемировой тенденции: по прогнозам экспертов, бум продаж нас ждет в ближайшее десятилетие. И тогда проблема утилизации батарей станет очень острой.

Хотя электромобили не создают вредных выбросов в атмосферу, абсолютно экологически чистым видом транспорта их не назовешь, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Они потребляют энергию, которая производится главным образом за счет сжигания угля и газа (как в общемировой, так и в российской энергоструктуре около 60% всей электроэнергии производится из углеродного сырья), то есть абсолютно чистыми не являются, поясняет он. Кроме того, выпуск литий-ионной батареи для электромобиля также требует энергии.

В России эта проблема пока не очень заметна, соглашается Геннадий Николаев: пока в стране всего примерно 6300 электромобилей. Но в любом случае рано или поздно их популярность будет возрастать. А вслед за этим возникнут и проблемы относительно безопасной утилизации их «внутренностей», отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Такие автомобили, рассказывает он, нельзя просто так оставлять «доживать» свой век во дворах, в лесу или на свалках, поскольку разложение химических элементов создаст угрозу для здоровья людей. При этом утилизация таких аккумуляторов осложняется разнообразием их конструкций и химического состава.

Проблему с переработкой аккумуляторов необходимо решить до 2028–2030 года, когда начнут выходить из строя выпускаемые сейчас батареи, указывает генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов. Причем речь должна идти именно о переработке, а не об утилизации: прогнозируется, что к 2030 году будет произведено 130 млн электромобилей (и это вполне реально), так что вред от аккумуляторов для окружающей среды может превратиться в экологическую проблему.

Оптимальный вариант — открывать площадки по вторичной переработке аккумуляторов. Промышленная переработка АКБ позволит снизить нагрузку на полигоны ТБО, а также даст возможность уменьшить зависимость от закупок сырья для производства новых батарей, поскольку позволяет извлечь из старых аккумуляторов полезные элементы. При грамотном отделении они могут быть использованы повторно без вреда для окружающей среды.

«Норникель» зрит в корень

Сложившуюся ситуацию прекрасно понимают крупные промышленные компании. Ярким примером тут является «Норникель», который с 2013 года активно развивает экологические проекты и за последние три года потратил на них более 80 млрд рублей. «Норникель» подписал соглашение о сотрудничестве в области вторичной переработки аккумуляторов с крупными производителем безуглеродной энергии Fortum и химическим концерном BASF.

Как говорится в совместном пресс-релизе, использование металлов из отработанных аккумуляторов позволит значительно сократить выбросы углекислого газа при производстве аккумуляторных материалов для электромобилей. Дополнительное сокращение выбросов CO 2 может быть достигнуто за счет использования возобновляемых источников электроэнергии в Финляндии в ходе вторичной переработки.

«При переработке ценных металлов в литий-ионных аккумуляторах мы получаем дополнительные объемы кобальта, никеля и других стратегически важных металлов из первичных источников, тем самым снижая негативное воздействие электромобильных аккумуляторов на окружающую среду. В результате Fortum может увеличить уровень извлечения ценных материалов в литий-ионных аккумуляторах с 50 более чем до 80 процентов», — рассказал директор по развитию бизнеса Fortum на направлении утилизации отходов Теро Холлендер.

В свою очередь, BASF намерена использовать вторсырье на предприятии по производству прекурсоров аккумуляторных материалов в Харьявалте. «Производство аккумуляторных материалов совместно с вторичной переработкой аккумуляторов стимулирует развитие экономики замкнутого цикла», — пояснил Тим Ингле, вице-президент BASF, курирующий направления аффинажа драгоценных металлов и вторичной переработки химических веществ и аккумуляторов.

«Разработка решений по вторичной переработке будет не только способствовать успешному осуществлению стратегии “Норникеля” по дальнейшему снижению выбросов углекислого газа и повышению устойчивости работы, но и позволит отрасли удовлетворить растущий спрос на стратегически важные металлы на рынке электромобилей», — заявил Йони Хаутоярви, управляющий директор Nornickel Harjavalta (предприятия входит в группу «Норникель»).

Строительство завода по переработке АКБ органично вписывается в стратегию компании, в которой борьба за чистый воздух на Таймыре и Кольском полуострове и вклад в улучшение экологической ситуации во всем мире в целом стоят, по сути, на первом месте. Напомним, что компания является крупнейшим производителем и поставщиком палладия и платины для выпуска катализаторов двигателей внутреннего сгорания для автомобилей.

В связи с ужесточающимися регуляторными требованиями в таких густонаселенных странах, как Китай, Индия, США, а также в странах ЕС, рынку требуется все больше платины и палладия. Например, эксперты «Норникеля» прогнозируют превышение потребления палладия над производством вплоть до 2025 года. Компания строит свою стратегию так, чтобы обеспечить рынок необходимым металлом. Пару лет назад «Норникель» запустил ряд проектов для увеличения производства платиноидов: «Южный кластер» и «Арктик Палладий».