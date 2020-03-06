Вход/Регистрация Подписка

Пельменный бизнес

Москва, 06.03.2020
72-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

В этом выпуске мы посетили город Астрахань, где познакомились с Натальей Селиверстовой, coосновательницей компании "Мясо да тесто".

 О компании:

  1. Год основания: 2019
  2. Стартовый капитал: 5 млн.
  3. Оборот в месяц: 1 млн. руб.
  4. Рентабельность: 40%
  5. Штат: 18 человек

Свои предложения о сотрудничестве присылайте НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРОЕКТА pilim.po.rossii@gmail.com
Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта <Пилим по России>:
Группа VK: https://vk.com/pilimporossii
Группа FB: https://www.facebook.com/pilim.po.rossii/
Instagram: https://www.instagram.com/grishin.pilit/

Плюсы для героев проекта:

  • поднять свою значимость и рассказать о себе на ресурсах самого влиятельного бизнес издания России
  • возможность получения прямого потребителя своей продукции через аудиторию проекта
  • возможность получения партнёров, как в части развития, тиражирования своего бизнеса, так и его развития путём взаимодействия с участниками, партнёрами и инициаторами проекта

Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Политическое наследие «Мубарака Великого»
      Спустя десятилетие после свержения президента Хосни Мубарака, Египет вернулся к его стратегии «управляемой диктатуры»
    2. Что делать инвесторам, вошедшим в рынок на подъеме
      Бурный приток мелких инвесторов на российский фондовый рынок остановился из-за падения акций из-за коронавируса. Неопытные «физики», несомненно, потеряли, но ситуация для них и в целом не столь плоха, говорят аналитики
    3. Нефть без опеки
      Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене окончилось ничем – участники встречи не пришли к общему мнению об объеме сокращения добычи нефти
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама