Пельменный бизнес

В этом выпуске мы посетили город Астрахань, где познакомились с Натальей Селиверстовой, coосновательницей компании "Мясо да тесто".
О компании:
Свои предложения о сотрудничестве присылайте НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРОЕКТА pilim.po.rossii@gmail.com
Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта <Пилим по России>:
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Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com