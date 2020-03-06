Пельменный бизнес

В этом выпуске мы посетили город Астрахань, где познакомились с Натальей Селиверстовой, coосновательницей компании "Мясо да тесто".

О компании:

Год основания: 2019 Стартовый капитал: 5 млн. Оборот в месяц: 1 млн. руб. Рентабельность: 40% Штат: 18 человек

Свои предложения о сотрудничестве присылайте НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРОЕКТА pilim.po.rossii@gmail.com

Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта <Пилим по России>:

Группа VK: https://vk.com/pilimporossii

Группа FB: https://www.facebook.com/pilim.po.rossii/

Instagram: https://www.instagram.com/grishin.pilit/

Плюсы для героев проекта:

поднять свою значимость и рассказать о себе на ресурсах самого влиятельного бизнес издания России

возможность получения прямого потребителя своей продукции через аудиторию проекта

возможность получения партнёров, как в части развития, тиражирования своего бизнеса, так и его развития путём взаимодействия с участниками, партнёрами и инициаторами проекта

Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com



